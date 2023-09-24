Новая эра научных исследований: мощь рентгеновских лазеров

Передовые рентгеновские лазеры, являющиеся выдающимся достижением для научных исследований, проливают свет на фундаментальные процессы природы. Целью этих мощных инструментов является раскрытие сложных атомных взаимодействий, которые запускают химические реакции, управляют поведением электронов в материалах и раскрывают тайны мира природы. Понимая эти механизмы, ученые надеются получить ценную информацию, которая позволит им повторить замечательные достижения природы и разработать более эффективные технологии.

Рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL) Linac Coherent Light Source (LCLS-II) в Национальной ускорительной лаборатории SLAC недавно достиг важной вехи. Этот современный лазер может производить почти миллион рентгеновских вспышек в секунду, что является колоссальным увеличением мощности по сравнению с предыдущими моделями. Лаборатория SLAC в сотрудничестве со Стэнфордским университетом и при поддержке Министерства энергетики оказалась в авангарде этого новаторского достижения.

Для генерации рентгеновских лучей LCLS-II ускоряет электроны до скоростей, близких к скорости света. Этими высокоэнергетическими электронами затем манипулируют, чтобы испускать рентгеновские импульсы. Точно фокусируя эти импульсы на крошечных мишенях, исследователи могут получить подробные снимки молекул в действии. Эти последовательности изображений дают кинематографическое представление о сложном танце молекул при их взаимодействии друг с другом.

LCLS-II не только обладает необычайной мощностью, но и работает при исключительно низких температурах. В приборе используются сверхпроводники, охлажденные до леденящей кровь температуры в 2 градуса Кельвина, что холоднее, чем просторы космического пространства. Этот чрезвычайный холод обеспечивает точное и контролируемое ускорение электронов по туннелю длиной 2 километра.

Амбиции LCLS-II выходят за рамки его нынешних возможностей. Ученые планируют еще больше усовершенствовать прибор, позволив ему генерировать «жесткие» рентгеновские лучи с длинами волн, аналогичными расстоянию между связанными атомами. Эти жесткие рентгеновские лучи могут раскрыть сложные детали атомных связей и углов между ними.

Пересечение передовых технологий и научного любопытства, воплощенное в LCLS-II, открывает новые горизонты в нашем стремлении постичь сложную атомную работу мира природы. С каждой рентгеновской вспышкой мы приближаемся к разгадке самых глубоких тайн природы.

источники:

- Стэндфордский Университет

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC

– Министерство энергетики