Новый квантовый материал: первый контакт с отдельными графеновыми нанолентами

Ученые из Empa и их международные сотрудники достигли крупного прорыва в квантовых технологиях, успешно контактируя с отдельными графеновыми нанолентами атомарной точности. Графеновые наноленты представляют собой двумерные структуры углерода, обладающие уникальными физическими свойствами и множеством электрических, магнитных и оптических эффектов. Однако изучение этих нанолент является сложной задачей, поскольку их квантовые свойства становятся более выраженными по мере их сужения. В этом исследовании исследователи использовали электроды из углеродных нанотрубок аналогичного размера для контакта с одиночными графеновыми нанолентами, ширина которых составляет всего около 1 нанометра.

Сотрудничая с другими исследовательскими группами, команда получила атомарно точные графеновые наноленты из лаборатории nanotech@surfaces в Эмпе и молекулы-предшественники из Института исследований полимеров Макса Планка. Углеродные нанотрубки были выращены группой из Пекинского университета, а вычислительный анализ проводился в сотрудничестве с Уорикским университетом.

Чтобы обеспечить точный контакт между нанолентами и электродами из нанотрубок, исследователям пришлось аккуратно перенести и выровнять их на одной подложке. Успех эксперимента был подтвержден измерениями переноса заряда, проведенными при низких температурах. Исследователи ожидают, что устойчивые квантовые эффекты графеновых нанолент можно будет наблюдать даже при комнатной температуре, что может иметь серьезные последствия для разработки будущих квантовых материалов. Этот прорыв приближает нас на один шаг к реализации перспектив квантовой технологии с ее потенциалом произвести революцию в различных областях, таких как вычисления, связь и материаловедение.

источники:

– Исследователи Empa и их международные сотрудники успешно прикрепили электроды из углеродных нанотрубок к отдельным нанолентам атомарной точности. XNUMX кредит

– Исследовательская статья, опубликованная в журнале Nature Electronics: «Отдельные длинные графеновые наноленты, контактирующие со свернутыми электродами из углеродных нанотрубок» [URL не указан]

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