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Австралия разрабатывает диагностический инструмент на основе CRISPR для обнаружения вируса оспы обезьян

ByВики Ставропулу

сентябрь 19, 2023
Австралия разрабатывает диагностический инструмент на основе CRISPR для обнаружения вируса оспы обезьян

Исследователи из Австралии разработали новаторский диагностический инструмент MPXV-CRISPR для обнаружения вируса оспы обезьян (MPXV). Этот инструмент, первый в своем роде в Австралии, использует технологию CRISPR для обнаружения вируса с поразительной точностью и скоростью. Исследование, проведенное совместно Институтом инфекций и иммунитета Питера Доэрти и Институтом медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, было опубликовано в журнале The Lancet Microbe.

Хотя технология CRISPR наиболее известна своими возможностями редактирования генома, в последнее время она стала мощным инструментом для диагностических целей. MPXV-CRISPR предназначен для воздействия на определенные генетические последовательности, обнаруженные только в вирусе MPXV. Доктор Су Джен Лоу из Мельбурнского университета, один из соавторов исследования, объяснила, что диагностические инструменты на основе CRISPR действуют как сверхточные детективы, быстро идентифицируя генетический материал, связанный с конкретными патогенами.

Инструмент MPXV-CRISPR запрограммирован на распознавание вируса с помощью инженерных «руководств» на основе базы данных из 523 геномов MPXV. Когда в клиническом образце присутствует вирусная ДНК, система CRISPR направляется к цели и излучает сигнал, указывающий на присутствие вируса. Уровни чувствительности и точности этого метода тестирования сопоставимы с методами ПЦР, являющимися золотым стандартом, но с преимуществом получения результатов за короткое время.

Одной из новаторских особенностей MPXV-CRISPR является скорость, с которой он позволяет поставить диагноз. Традиционная диагностика оспы обезьян часто опирается на централизованные лабораторные условия, что может привести к задержке в несколько дней до получения результатов анализов. Напротив, MPXV-CRISPR может обнаружить вирус всего за 45 минут, что позволяет быстро обнаружить его на месте.

В настоящее время исследовательская группа работает над адаптацией MPXV-CRISPR в портативное устройство, которое можно будет использовать в пунктах оказания медицинской помощи по всей стране. Это позволит обеспечить более быструю и доступную диагностику, особенно в отдаленных районах или местах с ограниченными ресурсами. Команда стремится произвести революцию в лечении оспы обезьян, улучшить результаты лечения пациентов и усилить реагирование общественного здравоохранения на будущие вспышки.

В исследовательском сотрудничестве приняли участие Институт Питера Доэрти, Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, Мельбурнский центр сексуального здоровья и Университет Монаша.

источники:
- Ланцетный микроб
– Институт инфекции и иммунитета Питера Доэрти
– Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл

By Вики Ставропулу

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