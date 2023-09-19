Австралия разрабатывает диагностический инструмент на основе CRISPR для обнаружения вируса оспы обезьян

Исследователи из Австралии разработали новаторский диагностический инструмент MPXV-CRISPR для обнаружения вируса оспы обезьян (MPXV). Этот инструмент, первый в своем роде в Австралии, использует технологию CRISPR для обнаружения вируса с поразительной точностью и скоростью. Исследование, проведенное совместно Институтом инфекций и иммунитета Питера Доэрти и Институтом медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, было опубликовано в журнале The Lancet Microbe.

Хотя технология CRISPR наиболее известна своими возможностями редактирования генома, в последнее время она стала мощным инструментом для диагностических целей. MPXV-CRISPR предназначен для воздействия на определенные генетические последовательности, обнаруженные только в вирусе MPXV. Доктор Су Джен Лоу из Мельбурнского университета, один из соавторов исследования, объяснила, что диагностические инструменты на основе CRISPR действуют как сверхточные детективы, быстро идентифицируя генетический материал, связанный с конкретными патогенами.

Инструмент MPXV-CRISPR запрограммирован на распознавание вируса с помощью инженерных «руководств» на основе базы данных из 523 геномов MPXV. Когда в клиническом образце присутствует вирусная ДНК, система CRISPR направляется к цели и излучает сигнал, указывающий на присутствие вируса. Уровни чувствительности и точности этого метода тестирования сопоставимы с методами ПЦР, являющимися золотым стандартом, но с преимуществом получения результатов за короткое время.

Одной из новаторских особенностей MPXV-CRISPR является скорость, с которой он позволяет поставить диагноз. Традиционная диагностика оспы обезьян часто опирается на централизованные лабораторные условия, что может привести к задержке в несколько дней до получения результатов анализов. Напротив, MPXV-CRISPR может обнаружить вирус всего за 45 минут, что позволяет быстро обнаружить его на месте.

В настоящее время исследовательская группа работает над адаптацией MPXV-CRISPR в портативное устройство, которое можно будет использовать в пунктах оказания медицинской помощи по всей стране. Это позволит обеспечить более быструю и доступную диагностику, особенно в отдаленных районах или местах с ограниченными ресурсами. Команда стремится произвести революцию в лечении оспы обезьян, улучшить результаты лечения пациентов и усилить реагирование общественного здравоохранения на будущие вспышки.

В исследовательском сотрудничестве приняли участие Институт Питера Доэрти, Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, Мельбурнский центр сексуального здоровья и Университет Монаша.

источники:

- Ланцетный микроб

– Институт инфекции и иммунитета Питера Доэрти

– Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл