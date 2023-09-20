Представляем MPXV-CRISPR: революционный инструмент диагностики вируса оспы обезьян

Команда ученых из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл разработала новаторский диагностический инструмент под названием MPXV-CRISPR. Этот инструмент, опубликованный в журнале The Lancet Microbe, использует технологию CRISPR для быстрого и точного обнаружения вируса оспы обезьян (MPXV) в клинических образцах, превосходя существующие диагностические методы. Он специально нацелен на генетические последовательности, уникальные для MPXV, что делает его первым диагностическим методом такого рода на основе CRISPR в Австралии.

Технология CRISPR, известная своими возможностями редактирования генома, теперь используется в диагностических целях. Доктор Су Джен Лоу, научный сотрудник Института Доэрти и соавтор исследования, описывает диагностику на основе CRISPR как точные детективы, которые выявляют конкретные признаки, связанные с наличием патогенов. В случае MPXV-CRISPR он «запрограммирован» на распознавание вируса с помощью инженерных направляющих, которые связываются с определенными частями вирусной ДНК.

Когда вирусная ДНК обнаруживается в клиническом образце, система CRISPR направляется к цели и излучает сигнал, указывающий на присутствие вируса. Этот диагностический метод обеспечивает сопоставимую чувствительность и точность с методами ПЦР «золотого стандарта», но за гораздо более короткое время.

Одной из новаторских особенностей MPXV-CRISPR является быстрота постановки диагноза. Текущая диагностика оспы обезьян часто требует нескольких дней, чтобы дать результаты, тогда как MPXV-CRISPR может обнаружить вирус всего за 45 минут. В настоящее время команда работает над адаптацией этой технологии в портативное устройство, которое можно будет использовать для обнаружения вируса оспы обезьян на месте в различных медицинских учреждениях.

Доктор Шивани Пасрича, старший научный сотрудник Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл и соавтор исследования, подчеркивает потенциальное влияние MPXV-CRISPR на общественное здравоохранение. Улучшая доступ к быстрой и надежной диагностике, особенно в районах с ограниченными ресурсами или в удаленных местах, этот децентрализованный подход к тестированию может ускорить лечение и улучшить результаты лечения пациентов.

В сотрудничестве между исследовательскими учреждениями участвовали Институт Доэрти, Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, Мельбурнский центр сексуального здоровья и Университет Монаша.

источник:

– Су Джен Лоу и др., Быстрое обнаружение вируса оспы обезьян с помощью анализа, опосредованного CRISPR-Cas12a: лабораторное исследование по проверке и оценке, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9