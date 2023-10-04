Коммерческий китобойный промысел в ХХ веке оставил генетический след у выживших китов

Исследования, проведенные Университетом штата Орегон, показывают, что коммерческий китобойный промысел в 20 веке оказал длительное влияние на генетическое разнообразие выживших сегодня китов. В ходе исследования сравнили ДНК китовых костей, найденных на острове Южная Георгия, с ДНК современных популяций китов, обнаружив убедительные доказательства потери материнских линий ДНК среди синих и горбатых китов.

Исследователи обнаружили, что эти материнские линии, связанные с культурными воспоминаниями, такими как места кормления и размножения, были потеряны из-за коммерческого китобойного промысла. Эта утрата означает, что знания, передаваемые из поколения в поколение и относящиеся к этим жизненно важным аспектам жизни китов, также были утеряны.

Остров Южная Георгия, где когда-то располагалось несколько китобойных станций, в 20 веке был местом активного китобойного промысла. За это время в Южном полушарии было убито более 2 миллионов китов, причем 175,000 100 из них были убиты только возле острова Южная Георгия. Остров по-прежнему усеян китовыми костями, что свидетельствует об историческом следе бойни. Холодные температуры на острове сохранили эти кости, некоторым из которых более XNUMX лет.

Хотя популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, количество наблюдений китов вокруг острова Южная Георгия было низким. Это говорит о том, что местное население могло быть истреблено, что привело к потере культурной памяти среди китов. Однако есть признаки того, что киты могут заново открыть для себя эту среду обитания, поскольку их численность медленно увеличивается.

Исследование, проведенное Университетом штата Орегон, проанализировало ДНК, извлеченную из костей китов, найденных на острове Южная Георгия, и сравнило ее с генетической информацией живых китов. Исследование показало, что, хотя генетическое разнообразие среди китов остается высоким, есть свидетельства потери линий материнской ДНК в популяциях голубых и горбатых особей. Исследователи полагают, что по мере гибели пожилых китов все больше материнских линий подвергаются риску утраты.

Сохранение генетической информации этих китов имеет решающее значение для понимания их прошлого и обеспечения их будущего. Исследователи подчеркивают, что без хорошего понимания истории этих популяций китов мы не можем измерить или предвидеть будущие изменения. Исследование дает возможность реконструировать историю этих популяций китов и пролить свет на то, что действительно было потеряно из-за китобойного промысла.

Поскольку изменение климата продолжает повышать температуру, ДНК в костях китов на острове Южная Георгия может ухудшиться. Таким образом, это исследование служит средством на неопределенный срок сохранить эту важную историческую информацию и направлять будущие усилия по сохранению.

Источник: Институт морских млекопитающих Университета штата Орегон.

Определения:

– ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота, молекула, которая несет генетическую информацию и инструкции для развития, функционирования, роста и размножения.

– Материнская линия: генетическая линия происхождения, передаваемая по женской линии, которая может включать в себя культурные воспоминания и знания.

– Искорененный: термин, используемый для описания локализованного вымирания, когда вид больше не встречается на определенной территории.

Ссылка:

– «Разнообразие митохондриальной ДНК у трех видов больших китов до и после современного китобойного промысла», Анжела Л. Сремба и др., Journal of Heredity, 3.