Новый взгляд на трехмерную структуру нуклонных резонансов

Недавний эксперимент, проведенный в Национальном ускорительном комплексе имени Томаса Джефферсона Министерства энергетики США, позволил по-новому взглянуть на трехмерную структуру нуклонных резонансов, проливая свет на раннюю Вселенную и фундаментальные частицы. Открытие протонного резонанса в середине 3-го века показало, что протоны могут резонировать подобно вибрации колокола. Хотя достижения позволили глубже понять структуру протона в основном состоянии, трехмерная структура резонирующего протона остается ограниченной.

Эксперимент, проведенный физиками из Университета Юстуса Либиха (JLU) в Гиссене в Германии и Университета Коннектикута, исследовал структуры как протонных, так и нейтронных резонансов в Ускорителе непрерывного электронного пучка (CEBAF) Лаборатории Джефферсона. Нуклоны, состоящие из кварков и глюонов, составляют ядра атомов. Когда нуклон переходит в состояние с более высокой энергией, он демонстрирует нуклонный резонанс, при котором его кварки вращаются и вибрируют. Это исследование предоставляет важную информацию о фундаментальных свойствах и поведении нуклонных резонансов.

Эксперимент заключался в отправке пучка высокоэнергетических электронов в камеру с охлажденным газообразным водородом для возбуждения протонов внутри и создания нуклонного резонанса. Возникающие в результате возбужденные частицы оставляют свидетельства своего существования, что позволяет исследователям восстановить резонанс. Изучая эти резонансы, физики смогут получить представление о раннем космосе после Большого взрыва и понять, как во Вселенной сформировалась материя. Команда планирует провести дальнейшие эксперименты с использованием различных мишеней и поляризаций, чтобы получить доступ к различным характеристикам процесса рассеяния. Эти исследования открыли новую область исследований и могут способствовать более глубокому пониманию формирования Вселенной и ее нынешнего состояния.

источники:

– Физики середины 20-го века открыли протонный резонанс.

– Недавние эксперименты в лаборатории Джефферсона исследовали эти структуры.

– Нуклоны – это протоны и нейтроны, из которых состоят ядра атомов.

– Нуклоны состоят из трёх кварков, прочно связанных между собой глюонами.

– Нуклонный резонанс возникает, когда нуклон переходит в состояние с более высокой энергией.

– Эксперимент проводился в Национальном ускорительном комплексе Томаса Джефферсона под руководством физиков из Университета Юстуса Либиха в Гиссене и Университета Коннектикута.

– Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.