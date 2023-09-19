Астрономы впервые наблюдают радиоволны от сверхновой типа Ia

Астрономы сделали беспрецедентное открытие, обнаружив радиоволны, излучаемые сверхновой типа Ia. Это новаторское наблюдение открывает новое понимание природы взрывов белых карликов и их богатой гелием окружающей среды.

Сверхновые типа Ia — это ядерные взрывы, происходящие в звездах белых карликов. Они широко используются астрономами для измерения космологических расстояний и изучения расширения Вселенной. Однако точный механизм возникновения сверхновых типа Ia до конца не изучен. Считается, что взрыв вызван аккрецией массы звезды-компаньона, аккрецированный материал которой состоит в основном из водорода. Однако была также выдвинута гипотеза, что белые карлики могут аккрецировать гелий из звезды-компаньона, которая уже потеряла внешний слой водорода.

Одной из загадок, связанных со взрывами белых карликов, является поведение вещества, отделившегося от звезды-компаньона. Не весь материал попадает на белого карлика; часть его образует облако околозвездного материала вокруг двойной звездной системы. Ожидалось, что ударные волны от взрыва, проходящие через это околозвездное вещество, возбудит атомы и приведут к излучению сильных радиоволн. Несмотря на многочисленные наблюдения сверхновых типа Ia, происходящих в облаке околозвездного материала, радиоволновые излучения до сих пор не были обнаружены.

Международная группа исследователей, в том числе сотрудники Стокгольмского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии, наблюдала сверхновую типа Ia, взорвавшуюся в 2020 году. Они обнаружили, что эта сверхновая была окружена околозвездным материалом, состоящим в основном из гелия. Кроме того, они успешно зарегистрировали радиоволны сверхновой. Сравнивая наблюдаемую мощность радиоволн с теоретическими моделями, исследователи определили, что белый карлик аккрецировал материал со скоростью около 1/1000 массы Солнца в год. Это первая подтвержденная сверхновая типа Ia, вызванная массовой аккрецией звезды-компаньона с внешним слоем, состоящим в основном из гелия.

Ожидается, что открытие радиоволн от этой богатой гелием сверхновой типа Ia углубит наше понимание механизма взрыва и условий, ведущих к возникновению сверхновой типа Ia. Исследовательская группа планирует продолжить поиск радиоизлучения других сверхновых типа Ia, чтобы получить дальнейшее понимание эволюции, которая приводит к этим взрывным событиям.

Источник: «Радиообнаруженная сверхновая типа Ia с околозвездным материалом, богатым гелием», Эрик К. Кул, Джоэл Йоханссон, Йеспер Соллерман, Хавьер Молдон, Такаши Дж. Мория, Сеппо Маттила, Стив Шульце, Лаура Хомюк, Мигель Перес-Торрес. Челси Харрис, Питер Лундквист, Мэттью Грэм, Шэн Янг, Дэниел А. Перли, Нора Линн Стротьоханн, Кристоффер Фремлинг, Авишай Гал-Ям, Джереми Лезми, Кейт Магуайр, Конор Оманд, Мэтью Смит, Игорь Андреони, Эрик С. Беллм, Джошуа С. Блум, Кишалай Де, Стивен Л. Грум, Манси М. Касливал, Фрэнк Дж. Маски, Майкл С. Медфорд, Сонмин Пак, Джозайя Пурдум, Томас М. Рейнольдс, Рид Риддл, Эстель Роберт, Стюарт Д. Райдер, Яшви Шарма и Дэниел Стерн, Nature, 17 мая 2023 г.