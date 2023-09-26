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Наука

Новая спутниковая миссия дает подробную информацию об Эль-Ниньо и изменениях уровня моря

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Новая спутниковая миссия дает подробную информацию об Эль-Ниньо и изменениях уровня моря

Спутник SWOT, созданный в результате сотрудничества НАСА и французского космического агентства CNES, отслеживает теплые воды возникающего Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана. Этот спутник способен предоставлять подробные изображения водной поверхности Земли и дает представление о глобальных погодных условиях, на которые влияет Эль-Ниньо.

Спутник SWOT, входящий в состав миссии по изучению топографии поверхностных вод и океана, оснащен радарным интерферометром Ка-диапазона (KaRIn), который позволяет ему измерять высоту воды на поверхности Земли с беспрецедентной детализацией. Это позволяет исследователям отслеживать движение теплых океанских вод, связанных с Эль-Ниньо, вдоль береговой линии.

Эль-Ниньо — это периодическое климатическое явление, характеризующееся повышением уровня моря и повышением температуры океана вдоль западного побережья Америки. Способность спутника SWOT измерять высоту морской поверхности вблизи береговой линии ценна для исследователей и синоптиков, изучающих такие явления, как Эль-Ниньо.

Миссия предоставляет комплексные изображения океанов, пресноводных озер и рек планеты, помогая понять изменения уровня моря и последствия Эль-Ниньо. По мере повышения температуры моря вода расширяется и приводит к повышению уровня моря. Контролируя высоту морской поверхности, спутник SWOT помогает отслеживать развитие и прогресс явлений Эль-Ниньо.

Миссия SWOT, запущенная в декабре 2022 года, представляет собой совместную работу НАСА и CNES при участии Канадского космического агентства и Космического агентства Великобритании. Спутник собирает данные, которые будут использоваться в исследовательских целях, и предоставляет жизненно важную информацию для понимания и прогнозирования последствий Эль-Ниньо.

источники:
– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
– CNES: Национальный центр пространственных исследований.
– JPL: Лаборатория реактивного движения
– Талес Аления Спейс
– GPS: глобальная система позиционирования

By Мамфо Брешиа

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