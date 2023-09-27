Перья динозавров имеют сходный белковый состав с перьями современных птиц, что указывает на раннее происхождение

Исследователи обнаружили, что перья динозавров имели белковый состав, аналогичный составу белков современных птиц, что указывает на то, что химия перьев птиц могла возникнуть еще 125 миллионов лет назад. Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Корка (UCC) и Стэнфордского источника синхротронного излучения (SSRL) в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики, изучило эволюцию и изменение белков в перьях динозавров на протяжении миллионов лет и в экстремальных условиях. нагревать.

Предыдущие исследования показали, что перья динозавров содержат белки, которые делают их менее жесткими, чем у современных птиц. Однако недавнее исследование показывает, что перья динозавров изначально имели белковый состав, очень похожий на белковый состав современных птиц, что позволяет предположить, что химия перьев птиц имеет гораздо более раннее происхождение, чем считалось ранее.

Исследователи использовали мощные рентгеновские лучи, генерируемые в SSRL, для анализа перьев динозавра Sinornithosaurus и ранней птицы Confuciusornis, а также пера возрастом 50 миллионов лет из Соединенных Штатов. Изучая окаменелости с помощью рентгеновских лучей, исследователи смогли определить, присутствуют ли ключевые компоненты бета-белков, которые укрепляют перья для полета.

Анализ показал, что, хотя некоторые ископаемые перья содержали много белков альфа-кератина, их, скорее всего, изначально не было. Вместо этого эти альфа-белки образовались в процессе окаменения из-за сильной жары, которую окаменелости испытывали с течением времени.

Эти открытия имеют важное значение для нашего понимания химической сохранности древних биомолекул и эволюции перьев. Разрабатывая новые инструменты для понимания процесса окаменения, исследователи надеются раскрыть химические тайны окаменелостей и получить новое захватывающее представление об эволюции.

источник:

– «Новое исследование показывает, что перья динозавров имели белковый состав, аналогичный перьям современных птиц, что намекает на раннее происхождение химии перьев птиц, возможно, 125 миллионов лет назад». ScienceDaily. ScienceDaily, 21 сентября 2023 г.