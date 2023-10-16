Таинственная деформация Млечного Пути: взгляд на темную материю

Астрономы из Центра астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт раскрыли увлекательную тайну Млечного Пути. В отличие от традиционной аналогии с плоским диском, наша галактика демонстрирует тонкую деформацию, похожую на потревоженную фрисби. Считается, что эта интригующая форма вызвана наклонным ореолом темной материи в форме футбольного мяча, окружающим Млечный Путь.

Темная материя — загадочное вещество, составляющее 85% материи во Вселенной. Он невидим и не может быть непосредственно обнаружен посредством света. Вместо этого темная материя имеет решающее значение для удержания галактик вместе с помощью гравитационных сил, даже несмотря на то, что ей не хватает видимой материи.

Недавнее открытие искривленной формы Млечного Пути дает ценную информацию об эволюции нашей галактики и роли темной материи в формировании галактик. Компьютерные модели подтвердили, что звезды Млечного Пути вращаются на одной линии с наклоненным гало темной материи в форме футбольного мяча, что объясняет необычную форму галактики.

Это открытие также предполагает, что искривление и наклонное гало могут быть результатом предыдущего столкновения с другой галактикой. Изучая историю Млечного Пути, астрономы надеются получить более глубокое понимание частиц темной материи и исследовать наличие свободно плавающей темной материи между галактиками.

Это открытие бросает вызов общепринятым представлениям о природе темной материи и ее взаимодействии. Это открывает новые возможности для исследования границ взаимодействия темной материи и приближает нас к разгадке тайн космоса.

Пока мы продолжаем исследовать нашу галактику и Вселенную, загадка темной материи остается захватывающей. Именно разгадав его тайны, мы сможем глубже понять наш небесный дом и огромный космос.

источники:

– Центр астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт