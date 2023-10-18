Раскрытие секретов поведения клеток на мягких субстратах: смена парадигмы в механобиологии

Исследовательская группа из Университета Турку и Центра биологических наук Турку в сотрудничестве с Misvik Biology Ltd разработала новаторский метод изучения того, как раковые клетки ведут себя как в мягких, так и в жестких тканях. Традиционное убеждение заключалось в том, что клетки имеют тенденцию распространяться и расти больше на более жестких поверхностях. Однако данное исследование бросает вызов этому предположению и открывает новые возможности для исследований в области биологии рака и тканевой инженерии.

Команда использовала компьютерное моделирование и широкий диапазон условий роста, чтобы детально сравнить поведение клеток на мягких и жестких поверхностях. Они использовали автоматизированную машину для микропечати различных белковых смесей на этих поверхностях, имитируя белки, которые окружают клетки организма и предоставляют информацию о тканевой среде.

Результаты исследования показали, что правильная комбинация белков может поддерживать рост клеток на мягких поверхностях, обеспечивая решающие сигналы выживания. Это бросает вызов существующей парадигме и открывает новые возможности для исследований как в области биологии рака, так и в области тканевой инженерии. Исследовательская группа считает, что, используя более разнообразные белковые смеси в культуре клеток, они смогут создать более физиологические условия вне тела, что позволит более эффективно моделировать болезненные и здоровые состояния.

Это исследование также пролило свет на то, как клетки могут эффективно прикрепляться, функционировать и передавать сигналы на мягких субстратах. Это привело к фундаментальному сдвигу в нашем понимании механобиологии. Эти идеи могут улучшить наше понимание прогрессирования рака и разработать новые стратегии тканевой инженерии.

В целом, это исследование открыло важные знания о поведении клеток на мягких субстратах, бросив вызов существующим представлениям и открыв новые возможности для будущих исследований в области биологии рака и тканевой инженерии.

источник:

– Джеймс Р.В. Конвей и др., Определенные композиции внеклеточного матрикса поддерживают нечувствительное к жесткости распространение клеток и передачу сигналов адгезии, Труды Национальной академии наук (2023).