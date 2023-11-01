Новый генетический прорыв дает надежду на борьбу с железодефицитной анемией

Железодефицитная анемия является глобальной проблемой здравоохранения, от которой страдают миллионы людей во всем мире, особенно девочек и женщин. Решение этой проблемы дефицита питательных веществ имеет решающее значение, особенно с учетом того, что диетические предпочтения меняются из-за опасений по поводу изменения климата. Однако недавний генетический прорыв предоставил новые возможности для борьбы с анемией и повышения пищевой ценности продуктов питания.

Исследователи из Центра Джона Иннеса использовали недавно доступную карту генома гороха, чтобы идентифицировать генетическую последовательность, ответственную за две мутации с высоким содержанием железа в горохе. Выявив эти мутации, они смогут применить стратегии редактирования генов для увеличения содержания железа в широком спектре сельскохозяйственных культур, что потенциально обеспечит решение постоянной проблемы дефицита железа.

Этот прорыв значителен, поскольку основные продукты питания, такие как пшеничная мука и сухие завтраки, регулярно обогащаются железом, чтобы помочь предотвратить анемию. Используя методы секвенирования РНК, компьютерное картирование и эксперименты с растениями, исследователи определили конкретные мутации и их расположение в геноме гороха. Эти знания открывают двери для биофортификации, позволяя повысить пищевую ценность различных сельскохозяйственных культур.

Результаты могут привести к разработке побегов гороха, содержащих в 10 раз больше железа, или к созданию добавок с более биодоступной формой железа, что уменьшит побочные эффекты, связанные с химически полученными добавками. Кроме того, это исследование может иметь далеко идущие последствия за пределами гороха, поскольку выявленные гены высококонсервативны во всем растительном царстве. Эти знания можно использовать для биофортификации других культур, таких как пшеница и ячмень, используя методы редактирования генов для улучшения их питательной ценности.

Важно отметить, что открытие мутаций с высоким содержанием железа в горохе долгое время оставалось загадкой для научного сообщества. Из-за огромного размера генома гороха предыдущие попытки найти эти мутации оказались безуспешными. Однако после завершения всей последовательности генома гороха такие исследователи, как профессор Яннеке Балк и ее команда из Центра Джона Иннеса, смогли разгадать эту генетическую загадку и добиться значительных успехов в понимании гомеостаза железа в растениях.

Успешное поддержание запасов семян гороха отделом ресурсов зародышевой плазмы, финансируемым BBSRC, сыграло решающую роль в этом исследовании. Эти банки семян и исторические коллекции являются жизненно важными ресурсами, которые способствуют научному прогрессу и предоставляют необходимые материалы для дальнейших исследований.

В заключение, этот генетический прорыв дает надежду на будущее борьбы с железодефицитной анемией и улучшения общего состояния здоровья. Используя возможности редактирования генов и другие современные методы селекции, мы сможем создавать культуры с повышенным содержанием железа, тем самым решая глобальную проблему здравоохранения.

FAQ

Что такое железодефицитная анемия?

Железодефицитная анемия – это состояние, вызванное недостатком железа в организме, приводящее к уменьшению количества эритроцитов, которые отвечают за хранение и перенос кислорода.

Почему важно бороться с железодефицитной анемией?

Железодефицитная анемия является серьезной глобальной проблемой здравоохранения, особенно затрагивающей девочек и женщин. Обеспечивая адекватное потребление железа, мы можем улучшить общее состояние здоровья и самочувствие, одновременно снижая риск связанных с этим осложнений.

Как этот генетический прорыв помогает бороться с железодефицитной анемией?

Генетический прорыв позволяет идентифицировать специфические мутации, ответственные за высокое содержание железа в горохе. Эти знания могут стать основой для стратегий редактирования генов, направленных на увеличение содержания железа в различных культурах, потенциально решая проблему дефицита железа в более широком спектре продуктов питания.

Каковы потенциальные применения этого исследования?

Это исследование открывает возможности для биофортификации, которая предполагает повышение пищевой ценности продуктов питания. Можно было бы вывести побеги гороха с более высоким содержанием железа и создать больше биодоступных добавок железа. Кроме того, эти знания можно применить к другим культурам, таким как пшеница и ячмень, используя методы редактирования генов для улучшения содержания в них железа.