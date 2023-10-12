Работа биохимика Андреа Боднар в Институте морской геномики

Андреа Боднар — биохимик и научный директор Глостерского института морской геномики (GMGI) в Глостере, штат Массачусетс. Институт, основанный в 2013 году, занимается решением важнейших проблем, стоящих перед океанами, здоровьем человека и окружающей средой, посредством инновационных научных исследований и образования. Через свой исследовательский институт GMGI использует передовые молекулярные и геномные методы для содействия устойчивому и здоровому состоянию океанов, открытия новых открытий, влияющих на рыболовство и здоровье человека, а также изучения уникальных адаптаций морских организмов, чтобы вдохновить развитие биомедицины и биотехнологий.

Одним из направлений исследований GMGI является изучение морских беспозвоночных. Морские беспозвоночные играют решающую роль в формировании здоровых морских экосистем и обладают уникальными адаптациями, которые делают их идеальными моделями для изучения фундаментальных биологических процессов, важных для здоровья человека. Особый интерес Боднар заключается в изучении долгоживущих морских беспозвоночных, причем морской еж является ее любимой исследовательской моделью. Морские ежи могут жить до необычайного возраста, не проявляя признаков старения или развития рака. Понимая клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в основе их долголетия и устойчивости к раку, знания, полученные в результате изучения морских ежей, могут привести к разработке профилактических или терапевтических стратегий для возрастных дегенеративных заболеваний и рака у людей.

GMGI также фокусируется на сотрудничестве с академическими, промышленными и государственными организациями. Они проводят конференции, создают условия для развития научного сообщества в Глостере и его окрестностях, а также сотрудничают с партнерами для продвижения научных исследований и образования.

В последние годы геномика обеспечила всестороннее понимание разнообразия и динамики морской жизни, что позволило разработать новые инструменты для устойчивого управления морской средой. GMGI активно участвует в разработке и применении молекулярно-генетических технологий, таких как ДНК окружающей среды (eDNA) и молекулярная диагностика на основе CRISPR, для содействия устойчивому рыболовству и усовершенствованию методов управления в находящихся под угрозой и охраняемых морских экосистемах.

Работа Андреа Боднар в GMGI и приверженность института научным исследованиям, образованию и развитию общества способствуют развитию морской геномики и устойчивому управлению нашими океанами и окружающей средой.

источники:

– Глостерский институт морской геномики (GMGI)

– Цитата Т.С. Элиота: «Океаны Земли всегда были в центре внимания»