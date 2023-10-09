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Наука

Новый метод измерения скорости расширения Вселенной

ByВики Ставропулу

Октябрь 9, 2023
Новый метод измерения скорости расширения Вселенной

Астрономы из Института Нильса Бора предлагают новый метод устранения разногласий в измерении скорости расширения Вселенной. Расширение Вселенной является фундаментальной концепцией космологии, и точное измерение этой скорости, известной как постоянная Хаббла, имеет решающее значение для нашего понимания космоса.

В настоящее время для измерения скорости расширения используются два основных метода, но они дают несколько разные результаты. Это несоответствие, известное как «проблема Хаббла», побудило астрофизиков искать альтернативные подходы.

Исследователи предлагают использовать килоновые взрывы, возникающие в результате слияния нейтронных звезд, как средство измерения расстояний до галактик. Килоновые удивительно симметричны, а их простота позволяет астрономам определить количество излучаемого ими света. Сравнивая эту светимость с количеством света, достигающего Земли, исследователи могут рассчитать расстояние до галактик, содержащих килоновые звезды.

Этот новый метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. Например, для определения расстояний не требуется калибровка других звезд, таких как цефеиды. Исследователи проверили этот метод с использованием килоновой, открытой в 2017 году, и получили постоянную Хаббла, более близкую к методу фонового излучения.

Хотя эти предварительные результаты являются многообещающими, для проверки необходимо больше случаев. Однако, если метод Килоновой успешно решит проблему Хаббла, это может обеспечить прорыв в нашем понимании расширения Вселенной.

источники:
– Институт Нильса Бора: [Вставьте URL-адрес источника]
– Сверхновая: звездный взрыв, происходящий на последних стадиях эволюции массивной звезды.
– Космическое фоновое излучение: Остаточное излучение от Большого взрыва, которое пронизывает всю Вселенную.

By Вики Ставропулу

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