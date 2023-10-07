Миссия НАСА по исследованию металлического мира в нашей Солнечной системе

НАСА приступает к беспрецедентной миссии по посещению астероида Психея, который, как полагают, представляет собой металлический мир. Психея расположена в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Цель миссии - определить, является ли Психея обнаженным ядром раннего планетарного строительного блока. Предыдущие миссии посещали околоземные астероиды, но «Психея» не представляет угрозы для нашей планеты.

Ожидается, что космический корабль, также названный «Психея», запустится в четверг и прибудет к астероиду в 2029 году. В течение двух лет миссия будет изучать «Психею», используя набор научных инструментов, чтобы разгадать ее истинную природу.

Психея, названная в честь греческой богини души, является крупнейшим металлическим астероидом в нашей Солнечной системе. Его размеры составляют примерно 173 мили в ширину и 144 мили в длину. Наблюдения с помощью радаров и телескопов показали, что Психея, вероятно, содержит железо, никель и другие металлы, а также некоторые скальные материалы и силикат. Ученые полагают, что Психея возникла как богатое железом ядро ​​планетезимали, потерявшее свои внешние слои в результате столкновений с другими каменистыми объектами.

Миссия на Психею открывает большие перспективы для понимания формирования планет. Изучая обнаженное металлическое ядро ​​Психеи, ученые надеются получить представление о составе и структуре ядер Земли, Меркурия и Марса. Приборы космического корабля также будут искать признаки дифференциации на поверхности Психеи, что может дать подсказку о том, как тяжелые материалы, такие как металлы, опускаются к центру и образуют ядро ​​внутри планеты.

Одним из самых захватывающих аспектов миссии является возможность вблизи наблюдать за поверхностью металлического мира. У астероидов нет атмосферы, поэтому их поверхности подвергаются выветриванию в результате ударов и радиации. Ученые стремятся увидеть, как космическое выветривание повлияло на Психику.

Хотя вокруг «Психеи» все еще остается много вопросов, ожидается, что миссия прольет свет на ее тайны и предложит ценную информацию о ранних стадиях развития нашей Солнечной системы.

Источник: НАСА, CNN.