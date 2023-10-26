Открытие новых путей деградации белка: окно в терапевтический потенциал

Белки могут быть как полезными, так и вредными для организма человека. Хотя они играют решающую роль в пищеварении и восстановлении мышц, некоторые белки также могут способствовать развитию таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера. Традиционные терапевтические подходы включали блокировку активного сайта белка, чтобы предотвратить его взаимодействие с клетками. Однако исследователи из Стэнфордского университета недавно открыли новый путь, который предлагает альтернативный метод деградации белка.

В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Science, химики из Стэнфорда углубились во внутреннюю работу лизосом — клеточных «измельчителей древесины», ответственных за расщепление белков. Поняв, как белки доставляются в лизосомы, исследователи открыли двери для разработки инновационных методов лечения возрастных расстройств, аутоиммунных заболеваний и даже резистентных к лечению видов рака.

Исследование было сосредоточено на лизосомальных химерах (LYTAC), которые используют естественный механизм клеточной деградации для маркировки и устранения вредных белков. Эти LYTAC могут идентифицировать и нацеливаться на белки, присутствующие на клеточной мембране или вблизи нее, что позволяет осуществлять более полную деградацию белков. Хотя LYTAC показали многообещающие результаты, уровень их успеха был разным, а лежащие в их основе механизмы не были полностью поняты.

С помощью генетического скрининга CRISPR исследовательская группа выявила новые клеточные компоненты, которые влияют на эффективность LYTAC. Например, они обнаружили связь между уровнем неддилатированного куллина 3 (CUL3) и эффективностью LYTAC. Более высокие уровни неддилатированного CUL3 коррелировали с повышенной эффективностью LYTAC. Это открытие потенциально может привести к разработке теста, который предсказывает реакцию пациента на терапию LYTAC.

Кроме того, исследователи обнаружили, что белки, несущие маннозо-6-фосфаты (M6Ps), могут препятствовать выполнению LYTAC своих функций. Эти сахара прикрепляются к белкам, предназначенным для лизосомальной деградации, и занимают рецепторы, с которыми необходимо связываться LYTAC. Нарушая биосинтез M6P, на поверхности клеток появлялось больше незанятых рецепторов, что повышало эффективность LYTAC.

Результаты этого исследования имеют важное значение для открытия лекарств и разработки методов лечения, которые используют естественные пути деградации белка в организме. Понимая, как белки подвергаются деградации, исследователи могут разработать более эффективные методы лечения различных заболеваний. Эти открытия проливают свет на ранее неизученную область биологии и подчеркивают потенциал использования клеточных процессов для борьбы с вредными белками.

-

FAQ

Что такое лизосомы?

Лизосомы — это клеточные органеллы, ответственные за расщепление белков и других клеточных отходов.

Каков традиционный подход к нацеливанию на белки?

Традиционный подход предполагает блокирование активного сайта белка, чтобы предотвратить его взаимодействие с клетками.

Что такое ЛИТАКИ?

LYTAC, или химеры, нацеленные на лизосомы, представляют собой терапевтические агенты, которые используют механизм клеточной деградации для маркировки и устранения вредных белков.

Как работают LYTAC?

LYTAC связываются со специфическими рецепторами на поверхности клетки и транспортируют белки для деградации в лизосомах.

Что такое маннозо-6-фосфаты (M6Ps)?

M6P — это молекулы сахара, которые прикрепляются к белкам, предназначенным для деградации в лизосомах.

Источник: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249.