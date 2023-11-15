Ученые обнаружили новые ферменты с революционными свойствами в натуральных продуктах

Ученые из Института Скриппса сделали революционное открытие, которое может произвести революцию в производстве медицинских химикатов, особенно в разработке новых методов лечения рака. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Chemical Biology, команда под руководством химика Бена Шена представила идентификацию двух новых ферментов с необычайными свойствами. Эти ферменты, известные как «оксигеназы без кофакторов», обладают способностью включать кислород из воздуха в новые соединения без необходимости использования типичных металлов или кофакторов для инициирования химической реакции.

Значение этого открытия заключается в его потенциальном влиянии на открытие новых лекарств. Исследования группы показывают, что эти ферменты предлагают более доступный и эффективный способ изучения и производства сложных природных химикатов, многие из которых потенциально могут стать ценными лекарствами. Как отметил профессор Шен, «природа — лучший химик», когда дело доходит до производства этих сложных соединений. С помощью этих ферментов ученые теперь могут исследовать новые возможности создания полезных и сильнодействующих веществ для различных терапевтических целей.

Кроме того, это открытие раскрывает загадку, которая интриговала исследователей с 2016 года. Гуй и Калькройтер, постдокторанты, участвовавшие в исследовании, обнаружили, что эти ферменты ответственны за уникальные свойства тианцимицина А, мощного соединения, потенциально применимого в лечении рака. Ферменты позволяют бактериям вырабатывать соединения, которые воздействуют на ДНК и разрушают ее, что делает их эффективными агентами против вирусов и раковых клеток.

Значение этого исследования огромно и далеко идущее. Недавно обнаруженные ферменты предоставляют ученым ценный инструмент для синтеза защитных веществ, тем самым предлагая потенциальные решения для борьбы с различными заболеваниями. Это открытие также подчеркивает важность натуральных продуктов в разработке лекарств. Природа уже давно является богатым источником вдохновения для исследователей: почти половина одобренных FDA антибиотиков и противораковых препаратов созданы на основе природных соединений или созданы на их основе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое бескофакторные оксигеназы?

Ответ: Безкофакторные оксигеназы — это ферменты, которые могут извлекать кислород из воздуха и включать его в новые соединения без необходимости использования металлов или других кофакторов.

Вопрос: Как эти ферменты могут совершить революцию в разработке лекарств?

Ответ: Эти ферменты предоставляют ученым новые способы изучения и производства сложных природных химических веществ, что потенциально может привести к разработке более эффективных лекарств.

Вопрос: Что такое тианцимицин А?

Ответ: Тианцимицин А — мощное соединение, обнаруженное в почвенных бактериях. Он продемонстрировал потенциал в качестве терапии антителами, нацеленными на рак, и в настоящее время исследуется возможность его применения в лечении рака.