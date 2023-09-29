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Новый взгляд на Солнечную систему TRAPPIST-1: влияние звезды на экзопланетные наблюдения

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Новый взгляд на Солнечную систему TRAPPIST-1: влияние звезды на экзопланетные наблюдения

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) собрали новые данные о TRAPPIST-1 b, ближайшей к своей звезде планете в солнечной системе TRAPPIST-1. Это исследование подчеркивает значительное влияние звезды на экзопланетные наблюдения и проблемы звездного загрязнения.

TRAPPIST-1 — это солнечная система, расположенная на расстоянии 40 световых лет от Земли, с семью планетами размером с Землю, вращающимися вокруг холодной звезды. Новые наблюдения, полученные с помощью JWST, проливают свет на влияние звезды на наблюдения экзопланет в обитаемой зоне холодных звезд, где на поверхности вращающейся планеты может существовать жидкая вода.

В исследовании, проведенном Оливией Лим из Института исследований экзопланет Тротье при Университете Монреаля, для анализа свойств TRAPPIST-1 b использовалась трансмиссионная спектроскопия. Изучая свет звезды после того, как она прошла через атмосферу экзопланеты во время транзита, астрономы смогли обнаружить уникальный отпечаток пальца, оставленный молекулами и атомами, присутствующими в атмосфере.

Исследователи подчеркнули важность понимания влияния звезды на наблюдения, особенно при изучении планет обитаемой зоны системы TRAPPIST-1. Эти знания имеют решающее значение для будущих наблюдений атмосферных сигналов на таких планетах, как TRAPPIST-1 d, e и f.

Результаты команды показывают, что звезда играет доминирующую роль в формировании наблюдений системы TRAPPIST-1. Хотя они не обнаружили признаков атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b, исследователи отмечают, что влияние звезды будет иметь аналогичные последствия и на других планетах системы. Это подчеркивает необходимость разработки методов смягчения воздействия звезды при изучении экзопланет.

Солнечная система TRAPPIST-1 привлекла внимание ученых и любителей космоса своим потенциалом создания обитаемой среды. Открытие семи экзопланет размером с Землю, три из которых расположены в обитаемой зоне, породило надежды на обнаружение признаков жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, дает ценную информацию о солнечной системе TRAPPIST-1 и проблемах, связанных со звездным загрязнением при экзопланетных наблюдениях. Он также демонстрирует возможности космического телескопа Джеймса Уэбба в углублении нашего понимания далеких солнечных систем.

источники:
– Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) – НАСА
– Письма Астрофизического журнала – Американское астрономическое общество (ААС)

By Габриэль Бота

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