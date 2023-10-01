Отель типа «постель и завтрак», оформленный в астрономическом стиле, закрывается после 20 лет предложения гостям путешествия по Вселенной

Популярный отель типа «постель и завтрак», оформленный в астрономическом стиле, в Осойосе, в регионе Оканаган Британской Колумбии, недавно закрыл свои двери после более чем двух десятилетий работы. Обсерватория типа «постель и завтрак», принадлежащая астроному-любителю Джеку Ньютону и его жене Алисе, предоставила гостям не только место для проживания, но и уникальное и захватывающее путешествие по Вселенной.

Одной из главных достопримечательностей этого отеля типа «постель и завтрак» был телескоп сверхвысокой четкости, расположенный на крыше. У гостей была возможность взглянуть на космос и стать свидетелями небесных объектов, таких как солнце, луна, звезды, планеты, метеоритные дожди и объекты дальнего космоса. Высокое разрешение телескопа позволило гостям увидеть сотни звезд даже в дневное время. В отеле типа «постель и завтрак» также был установлен телескоп Hydrogen Alpha, который позволял рассмотреть Солнце и его извержения с близкого расстояния.

Джек Ньютон рассказал, что его любимой частью ведения бизнеса была радость и волнение от первой демонстрации гостям космического пространства. Многие гости эмоционально отреагировали на исследование неба и описали его как опыт, изменивший их жизнь. Отель типа «постель и завтрак» приветствовал самых разных гостей: от профессиональных астрономов и астрономов-любителей до людей с небольшими астрономическими знаниями, которые были просто заинтригованы Вселенной.

Хотя отель типа «постель и завтрак» закрылся, Джек Ньютон планирует продолжать наблюдать за Вселенной через свой телескоп каждую ночь. Его страсть к астрономии проявляется в его достижениях, включая открытие или совместное открытие более 200 сверхновых. Его астрофотографии также были опубликованы в таких известных изданиях, как National Geographic и Life Magazine, и он получил награды от престижных организаций, таких как Королевское астрономическое общество Канады.

Гости, у которых была возможность остановиться в отеле типа «постель и завтрак» «Обсерватория», выразили благодарность за «неземной» опыт. Для многих их визит вдохновил их заняться собственным интересом к астрономии.

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Популярный отель типа «постель и завтрак», оформленный в астрономическом стиле, в Осойосе, в регионе Оканаган Британской Колумбии, недавно закрыл свои двери после более чем двух десятилетий работы. Обсерватория типа «постель и завтрак», принадлежащая астроному-любителю Джеку Ньютону и его жене Алисе, предоставила гостям не только место для проживания, но и уникальное и захватывающее путешествие по Вселенной.

Одной из главных достопримечательностей этого отеля типа «постель и завтрак» был телескоп сверхвысокой четкости, расположенный на крыше. У гостей была возможность взглянуть на космос и стать свидетелями небесных объектов, таких как солнце, луна, звезды, планеты, метеоритные дожди и объекты дальнего космоса. Высокое разрешение телескопа позволило гостям увидеть сотни звезд даже в дневное время. В отеле типа «постель и завтрак» также был установлен телескоп Hydrogen Alpha, который позволял рассмотреть Солнце и его извержения с близкого расстояния.

Джек Ньютон рассказал, что его любимой частью ведения бизнеса была радость и волнение от первой демонстрации гостям космического пространства. Многие гости эмоционально отреагировали на исследование неба и описали его как опыт, изменивший их жизнь. Отель типа «постель и завтрак» приветствовал самых разных гостей: от профессиональных астрономов и астрономов-любителей до людей с небольшими астрономическими знаниями, которые были просто заинтригованы Вселенной.

Хотя отель типа «постель и завтрак» закрылся, Джек Ньютон планирует продолжать наблюдать за Вселенной через свой телескоп каждую ночь. Его страсть к астрономии проявляется в его достижениях, включая открытие или совместное открытие более 200 сверхновых. Его астрофотографии также были опубликованы в таких известных изданиях, как National Geographic и Life Magazine, и он получил награды от престижных организаций, таких как Королевское астрономическое общество Канады.

Гости, у которых была возможность остановиться в отеле типа «постель и завтрак» «Обсерватория», выразили благодарность за «неземной» опыт. Для многих их визит вдохновил их заняться собственным интересом к астрономии.

источники: Нет URL-адресов