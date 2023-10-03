Новые открытия необъяснимых «волшебных кругов», исследованных с помощью технологий искусственного интеллекта

Ученые сделали новые открытия загадочных «волшебных кругов» в пустынях по всему миру. Эти круглые пятна бесплодной земли напоминают ряды горошка и уже много лет сбивают с толку ученых. Раньше круги фей наблюдались только в пустыне Намиб на юге Африки и в глубинке Западной Австралии. Однако недавнее исследование использовало технологию искусственного интеллекта для анализа спутниковых данных и обнаружило сотни дополнительных мест в 15 разных странах на трех континентах, где можно найти похожие узоры растительности, напоминающие сказочные круги.

Исследователи использовали нейронную сеть, технологию искусственного интеллекта, которая имитирует процессы мозга, чтобы идентифицировать сказочные кругообразные узоры на спутниковых изображениях с высоким разрешением. Нейронная сеть была обучена с использованием 15,000 575,000 спутниковых изображений из Намибии и Австралии, на половине из которых были изображены сказочные круги, а на другой половине — нет. Затем он проанализировал почти XNUMX XNUMX участков земли по всему миру, выявив круговые узоры, напоминающие известные сказочные круги. Человеческий анализ проводился для исключения неволшебных круговых структур на основе интерпретации фотографий и контекстной информации.

Исследование выявило 263 засушливых района с круговыми узорами, напоминающими сказочные круги, в Австралии и Намибии, а также в других засушливых регионах по всей Африке и в некоторых частях Западной Азии, Центральной и Юго-Западной Австралии, а также в Сахеле, Западной Сахаре и Африканском Роге. Эти результаты дают ценную информацию о глобальном распространении волшебных кругов.

Сказочные круги отличаются от других природных явлений, создающих пробелы в растительности, благодаря своему высокоупорядоченному рисунку. Однако закономерности, выявленные в этом исследовании, не соответствовали высоким стандартам, определенным доктором Стефаном Гетцином, исследователем из Геттингенского университета. Исследование также выявило сложные и специфичные для конкретного места факторы, которые способствуют образованию сказочного круга, такие как климат и самоорганизация растений в Намибии и активность термитов в Австралии.

В целом, глобальный атлас кругов фей, представленный в исследовании, призван вдохновить на дальнейшие исследования этих загадочных явлений и побудить ученых исследовать тайны, окружающие их формирование. Использование технологии искусственного интеллекта в этом исследовании представляет собой мощный инструмент для выявления и изучения волшебных кругов в более широком масштабе.

источники:

– Исходная статья: NatureWorldNews.com.

– Научные термины:

– Сказочные круги: круглые диски бесплодной земли, найденные в пустынях, характеризующиеся высокоупорядоченным узором среди кругов.

– Нейронная сеть: технология искусственного интеллекта, которая имитирует процессы мозга и способна обучаться и распознавать закономерности.

– Засушливые экосистемы: экосистемы, характеризующиеся низким уровнем осадков и ограниченным наличием воды.

– Источник изображения: Ольга Эрнст и Хп.Баумелер / Wikimedia Commons