Исследование загадочных глубин: раскрытие скрытых явлений под шельфовым ледником Антарктики

Ученые из Корнельского университета в сотрудничестве с проектом НАСА по шельфовому леднику Росса и подводному зонду Европы (RISE UP) сделали поразительное открытие во время исследования под шельфовым ледником Антарктики. Это неожиданное открытие может иметь далеко идущие последствия для стабильности шельфовых ледников по всему миру.

Используя подводного робота Icefin, исследователи погрузились в ту часть мира, которую люди никогда раньше не видели. Тонкий робот длиной 12 футов маневрировал по узким проходам, образовавшимся в результате бурения с горячей водой, открывая удивительное множество расщелин и уникальных геологических особенностей, которые ранее были неизвестны.

Самым удивительным аспектом этого открытия является то, что в этих расщелинах обнаружены закономерности и образования, которые никогда не учитывались существующими научными моделями. Было замечено, что трещины беспрецедентным образом перемещают воду вдоль береговой линии шельфового ледника, что противоречит предыдущим прогнозам исследователей.

Таяние у основания расщелин в сочетании с явлением, известным как «отталкивание соли», которое предотвращает замерзание наверху, привело к циркуляции воды вокруг горизонтальных струй, что привело к неравномерному таянию и замерзанию с обеих сторон. Эти до сих пор не выявленные факторы играют решающую роль в определении стабильности шельфовых ледников.

Эти результаты, недавно опубликованные в журнале Science Advances, не только способствуют нашему пониманию стабильности шельфового ледника, но и подчеркивают важность передовых инструментов, таких как подводные роботы и датчики, в обеспечении беспрецедентных исследований отдаленных и недоступных регионов. Такие исследования помогают исследователям получить бесценную информацию о влиянии таяния ледников и шельфовых ледников на повышение уровня моря.

В результате этих неожиданных открытий ученым теперь необходимо пересмотреть существующие модели и включить эти новые факторы в свои прогнозы. Учитывая различные типы циркуляции и взаимосвязь между температурой океана и замерзанием внутри расщелин, исследователи могут улучшить свои прогнозы будущего повышения уровня моря.

Это замечательное исследование под шельфовым ледником Антарктики служит напоминанием о постоянно развивающихся возможностях научных исследований и технологий. Впереди нас ждут захватывающие возможности, поскольку мы продолжаем исследовать и разгадывать тайны, скрытые под обширными ледяными ландшафтами Земли.

Часто задаваемые вопросы

Что такое шельфовый ледник?

Шельфовый ледник — это толстая плавучая платформа изо льда, которая образуется в результате расширения ледника или ледникового щита в океане. Обычно он состоит из пресноводного льда.

Что такое трещины?

Трещины — это глубокие трещины, которые образуются во льду и ледниках в результате напряжения, вызванного движением или другими факторами.

Как работают подводные роботы, такие как Icefin?

Подводные роботы, такие как Icefin, представляют собой автономные машины с дистанционным управлением, предназначенные для навигации в экстремальных условиях подводной среды. Они оснащены различными датчиками и инструментами для сбора данных и изображений, предоставляя ценную информацию о неизведанных регионах. Робот Icefin, использованный в этом исследовании, смог проскользнуть через узкие проходы в антарктическом льду и запечатлеть ранее невидимые геологические особенности.

Каково значение этих открытий?

Неожиданные особенности и закономерности, обнаруженные под шельфовым ледником Антарктики, бросают вызов существующему научному пониманию стабильности шельфового ледника. Включив эти открытия в модели, ученые смогут улучшить свои прогнозы о том, как таяние ледников и шельфовых ледников будет способствовать повышению уровня моря в будущем. Кроме того, исследование подчеркивает достижения в области технологий, которые позволяют нам исследовать отдаленные и недоступные регионы, проливая свет на ранее невидимые аспекты нашей планеты.