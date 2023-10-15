Высыхание озера Урмия: экологический кризис в Иране

Озеро Урмия, когда-то самое большое озеро на Ближнем Востоке, в последние годы значительно уменьшилось и в конечном итоге превратилось в сухую соляную равнину к осени 2023 года. Этот сдвиг можно объяснить сочетанием факторов, включая последовательные засухи, использование воды в сельском хозяйстве. и строительство плотин, которые отрицательно повлияли на водоснабжение озера. Исторические тенденции показывают, что озеро Урмия высыхает с 1995 года, потеряв почти 90% своей площади.

В 2020 году в озере наблюдался временный подъем уровня воды из-за необычных осадков, но более засушливые условия в последующие годы привели к тому, что уровень воды снова приблизился к почти засушливым. Спутниковые снимки, полученные миссией НАСА Landsat, демонстрируют резкую разницу между заполненным водой бассейном озера в 2020 году и его высохшим состоянием в 2023 году.

Истощение озера Урмия имеет серьезные экологические и медицинские последствия. Озеро и окружающие его водно-болотные угодья являются не только биосферным заповедником ЮНЕСКО и объектом Рамсарской конвенции, но также обеспечивают необходимую среду обитания для различных видов водоплавающих птиц и служат остановкой для мигрирующих видов. По мере сокращения озера оставшаяся вода становится более соленой, что отрицательно влияет на популяции артемий и других источников пищи для более крупных животных.

Кроме того, обнаженное дно озера увеличивает вероятность пыльных бурь, которые могут ухудшить качество воздуха и оказать негативное воздействие на здоровье органов дыхания. Недавние исследования связали низкий уровень воды в озере Урмия с респираторными заболеваниями среди местного населения.

Причины истощения озера Урмия остаются темой дискуссий. Хотя 10-летняя программа восстановления, начатая в 2013 году, действительно привела к некоторому восстановлению, сложно определить истинную эффективность усилий из-за одновременного выпадения сильных дождей. Некоторые исследования показывают, что климатические факторы сыграли значительную роль в восстановлении озера.

Высыхание озера Урмия представляет собой экологический кризис с далеко идущими последствиями. Необходимо приложить усилия для устранения факторов, способствующих этому, и вернуть озеру былую славу, сохранив его богатое биоразнообразие и защитив здоровье и средства к существованию местного населения.

источники:

– Снимки Обсерватории Земли НАСА, сделанные Лорен Дофин с использованием данных Landsat Геологической службы США.