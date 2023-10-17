Исследование восприятия времени при аутизме: более глубокое понимание с помощью моделей животных

Восприятие времени является важнейшим аспектом познания человека и животных, влияющим на принятие решений, память, общение и двигательный контроль. Доцент Фуат Балчи из Мичиганского университета глубоко погружается в работу разума человека и животных, изучая чувство времени, его сходства и различия у разных видов.

Балчи уделяет особое внимание скалярному времени — фундаментальной особенности восприятия времени, присущей различным видам. По мере увеличения временных интервалов точность внутренней синхронизации снижается, подобно пикселизации на экране телевизора. Это говорит о том, что функция секундомера человеческого мозга эволюционно сохранилась и сопоставима у разных видов.

Понимание восприятия времени имеет практические последствия, включая понимание эволюционных основ человеческого разума и использование моделей животных для изучения человеческого мозга. Исследование Балчи также позволяет изучить нарушения восприятия времени, связанные с неврологическими расстройствами, такими как аутизм, что потенциально может привести к терапевтическим вмешательствам.

Исследования показали, что у людей с аутизмом могут наблюдаться сбои в работе внутренних часов, что приводит к усилению чувства неуверенности. Эта повышенная неопределенность может способствовать повторяющемуся поведению и другим характерным особенностям аутизма. Балчи стремится раскрыть связь между дефицитом восприятия времени и более широкими симптомами аутизма.

В рамках своего проекта под названием «NeVRo: сочетание визуализации кальция, оптогенетики и виртуальной реальности для исследования внутренних часов при аутизме» Балчи использует модели аутичных животных для изучения роли восприятия времени при расстройствах аутистического спектра. Традиционные условия для тестирования животных в небольших коробках ограничивают наблюдение за естественным поведением. Balci преодолевает это ограничение, создавая экологически безопасные условия тестирования с использованием технологии виртуальной реальности.

В экспериментальной установке Балчи мыши бегают по подвешенному мячу, контролируя свои движения в виртуальной обстановке. Этот подход обеспечивает более реалистичную среду тестирования и позволяет наблюдать активность отдельных нейронов на клеточном уровне. Balci сочетает виртуальную реальность с передовыми технологиями, такими как визуализация кальция и оптогенетика, для манипулирования конкретными нейронами и анализа моделей активности мозга.

Этот комбинированный подход выходит за рамки простого скрининга животных моделей на предмет человеческих болезней и лекарств. Углубленное фенотипирование Балчи включает в себя анализ наблюдаемых черт и характеристик, чтобы потенциально исправить нарушения активности мозга, наблюдаемые при аутизме.

Исследование Балчи направлено на более глубокое понимание когнитивных механизмов и их роли в таких расстройствах, как аутизм. Обращаясь к основным симптомам аутизма, он надеется раскрыть общую причину. Это исследование потенциально может помочь глубже понять когнитивные нарушения, лежащие в основе аутизма, и проложить путь к более эффективным терапевтическим вмешательствам.

источники:

– Департамент биологических наук Мичиганского университета (UM Biological Sciences)

– Фуат Балчи, доцент кафедры биологических наук УМ