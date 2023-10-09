Согласно исследованию Northwestern Medicine, цитоскелетные белки играют решающую роль в развитии яиц

Ученые Северо-западной медицины обнаружили роль цитоскелетных белков в росте развивающихся яиц у плодовых мух. Исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук, проливает свет на то, как яйцеклетки формируются и дифференцируются от других сестринских клеток.

Ооциты, или развивающиеся яйцеклетки, образуются, когда одна клетка дифференцируется в ооцит, а остальные становятся клетками-«кормилками», которые снабжают ооцит необходимыми материалами для роста. Эти взаимосвязанные клеточные структуры, известные как «победители получают все», присутствуют как у плодовых мух, так и у млекопитающих.

Лаборатория доктора Владимира Гельфанда провела исследование, чтобы лучше понять механизмы этого процесса. Они обнаружили, что ооциты действуют как паразиты: кормящие клетки производят все необходимые белки, которые затем транспортируются в ооцит по микротрубочкам с помощью цитоплазматического молекулярного мотора динеина.

Используя плодовых мух в качестве модельной системы, ученые культивировали яичники и заметили, что ооцит генерирует большее количество микротрубочек, которые служат межклеточными магистралями для транспортировки белков и ресурсов. У плодовых мух рост микротрубочек регулируется генетическим гомологом, называемым мини-веретенами (Msps), а не XMAP215, белком, ответственным за рост микротрубочек у человека.

Исследование показало, что мРНК Msps, несущая инструкции по созданию белка Msps, концентрируется в ооците. Нокдаун мРНК отрицательно влияет на развитие микротрубочек и рост клеток. Было также обнаружено, что динеин отвечает за накопление мРНК Msps внутри ооцита.

Удаление динеина уменьшило количество мРНК внутри ооцита, что остановило нормальное развитие клеток. Это побудило исследователей идентифицировать Msps и динеин как динамический дуэт, управляющий специализацией и развитием ооцитов.

Результаты устанавливают положительную обратную связь между динеином и Msps, способствуя развитию ооцитов. Будущие исследования будут сосредоточены на понимании факторов, которые определяют, какие клетки становятся ооцитами.

Исследование было поддержано грантом Национального института общих медицинских наук.

источники:

– Труды Национальной академии наук.

– Лаборатория Гельфанда