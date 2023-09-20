Понимание бактериальных двигателей: значение для эффективных наномашин

Исследователи из Университета Нагои, Университета Осаки и Института биологических наук и технологий Нагахамы сделали важные открытия, касающиеся передвижения бактерий и его потенциального применения при разработке наномашин. Команда под руководством почетного профессора Мичио Хоммы и профессора Сейджи Кодзимы определила роль молекулы FliG в жгутиковом слое или «двигателе» бактерий.

Жгутиковый двигатель бактерий имеет ротор и статор. Статор выполняет функцию двигателя, а ротор вращается за счет передачи вращения статора. Этот механизм позволяет бактериям двигаться вперед или назад. Кольцо С, белковый комплекс, контролирует это движение. Молекула FliG внутри кольца C действует как сцепление, облегчая переключение между движением вперед и назад.

Исследователи исследовали мутант G215A молекулы FliG, который вызывает постоянное вращение двигателя по часовой стрелке. В ходе своего исследования команда обнаружила, что изменения в структуре FliG и взаимодействии молекул воды вокруг него ответственны за движение по часовой стрелке. Эти изменения происходят и в нормальной форме FliG, когда он вращается по часовой стрелке. Структурные различия позволяют бактериям переключаться между движением вперед и назад в зависимости от окружающей среды.

Понимание физических свойств белка FliG — это прорыв в понимании молекулярного механизма переключения вращения в двигателях. Полученные результаты открывают путь к разработке компактных двигателей с более высокой эффективностью преобразования энергии. Эти знания можно применить при разработке искусственных наномашин, которые точно контролируют свое вращение. Эти достижения могут произвести революцию в различных областях, таких как медицина и создание искусственной жизни.

Исследование, опубликованное в журнале iScience, знаменует собой значительный шаг вперед в нашем понимании бактериальных двигателей и их потенциального значения для разработки более эффективных наномашин. Он открывает новые возможности для исследований в области нанотехнологий и инженерии, предлагая захватывающие возможности для будущих технологических достижений.

источник:

Тацуро Нишикино и др. Изменения в гидрофобной сети домена FliGMC вызывают вращательное переключение жгутикового мотора, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Университет Нагои]