Новая форма колебаний Раби: одновременное вращение и орбитальный угловой момент

Группа ученых из Университета Цзинань, Китай, сообщила о революционном открытии в области колебаний Раби. В статье, опубликованной в журнале Light: Science & Applications, исследователи под руководством профессора Чжэнь Ли и Шэньхэ Фу обнаружили новую форму колебаний Раби, которая демонстрирует как спин, так и орбитальный угловой момент.

Осцилляции Раби — фундаментальное явление в квантовой механике, которое широко изучается в различных дисциплинах. Это привело к важным приложениям в ядерной магнитно-резонансной томографии, спектроскопии и квантовой обработке информации. До сих пор были известны два независимых класса волновых состояний в осцилляциях Раби: спиновые волны и орбитальные волны. Однако волновое состояние, объединяющее спин и орбитальный угловой момент, оставалось неуловимым.

Чтобы раскрыть это новое явление, ученые разработали формализм псевдоспин-1/2 и создали управляемое магнитное поле посредством взаимодействия света с кристаллом. Наблюдая колебания спина и орбитального углового момента в режимах слабой и сильной связи, вызванные синтетическим магнитным полем, они продемонстрировали одновременное присутствие как спина, так и орбитального углового момента в осцилляциях Раби.

Кроме того, исследователи представили электрически настраиваемую платформу, которая позволяет точно контролировать переход между различными режимами колебаний Раби. Эта платформа позволяет излучать пучки орбитального углового момента с настраиваемой топологической структурой. Результаты этого исследования обеспечивают общую основу для изучения спин-орбитальных взаимодействий в режимах более высокого порядка и предлагают способы манипулирования спином и орбитальным угловым моментом света в трех и четырех измерениях. Развитые в работе метод и техника имеют потенциальные применения в классической и квантовой оптике.

Это революционное открытие открывает новые возможности для манипулирования спинорами и структурирования световых лучей. Ученые создали систему, которая может полностью контролировать синтезированные магнитные поля путем структурирования светового луча или разработки кристалла. Структурированный свет, который сочетает в себе состояния спина и орбитального углового момента, имеет большой потенциал для мультиплексирования данных с высокой пропускной способностью.

В целом, это исследование представляет собой значительный прогресс в исследованиях осцилляций Раби и дает новое понимание фундаментальных принципов квантовой механики и нелинейной оптики.

источники:

– Журнальная статья «Свет: наука и приложения» Гохуа Лю, Силян Чжан, Синь Чжан, Янвэнь Ху, Чжэнь Ли, Чжэньцян Чен и Шэньхэ Фу (URL-адрес не указан)

– Кафедра оптоэлектронной инженерии, Цзинаньский университет (URL-адрес не указан)