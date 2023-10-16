Раскрытие клеточных механизмов для новых терапевтических стратегий

Недавние исследования, опубликованные в Журнале фармацевтического анализа, подчеркивают использование одноклеточных омиков с пространственным разрешением для понимания межклеточных взаимодействий и разработки новых терапевтических подходов. Изучая состав, структуру и функции тканей, ученые получают представление о сложных механизмах заболеваний.

Первая статья посвящена взаимодействию микроглии-астроцитов в условиях внутримозгового кровоизлияния (ВМК). Исследователи использовали пространственную транскриптомику для изучения влияния истощения микроглии на образование астроцитарного рубца на ранних и хронических стадиях ВМК. Они обнаружили, что инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1), полученный из микроглии, играет роль в формировании защитных рубцов на ранних стадиях, в то время как хронический ВМК приводит к менее защитным и более нейротоксическим эффектам.

В другом исследовании ученые исследовали тестикулярную токсичность триптолида, компонента традиционной китайской медицины. Они использовали суспензии одиночных клеток от обработанных мышей, чтобы создать карту транскриптома, выявив усиление воспалительной реакции и подавление развития зародышевых клеток и сперматид. Эти результаты предоставляют ценную информацию для определения терапевтических целей в отношении мужской репродуктивной токсичности, вызванной триптолидом.

В третьем исследовании изучались эпикардиальные клетки сердечной ткани мышей. Были идентифицированы генные маркеры, специфичные для постнатальной эпикардиальной ткани, которые связаны с усилением передачи сигналов внеклеточного матрикса. Понимание этих маркеров и особенностей их экспрессии может способствовать разработке более эффективных стратегий регенеративной терапии сердца.

Эти исследования проливают свет на клеточные механизмы на одноклеточном и пространственном уровнях, открывая путь для улучшения стратегий лечения в будущем.

источники:

– Цзинвэй Чжэн и др., Временная динамика взаимодействия микроглии и астроцитов при формировании нейропротекторных глиальных рубцов после внутримозгового кровоизлияния, Журнал фармацевтического анализа (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.02.007

– Вэй Чжан и др., Одноклеточный ландшафт тестикулярной токсичности, связанной с триптолидом, у мышей, Журнал фармацевтического анализа (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.04.006

– Цзяньлинь Ду и др., Ландшафты одноклеточной и пространственной гетерогенности зрелых эпикардиальных клеток, Журнал фармацевтического анализа (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.07.011

– Источник: Cactus Communications.