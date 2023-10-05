Neurona Therapeutics: прогресс в клеточной терапии неврологических заболеваний

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско добились значительного прогресса в разработке нового подхода к лечению неврологических заболеваний с помощью клеточной терапии. Neurona Therapeutics, компания, созданная четырьмя руководителями лабораторий университета, стремится трансплантировать тормозные интернейроны в нервные системы людей для лечения перевозбужденных цепей, которые способствуют таким состояниям, как эпилепсия, болезнь Альцгеймера и невропатическая боль.

Развитие этой терапии не обошлось без проблем. Исследователи внутри четырех групп поначалу изо всех сил пытались прийти к единому мнению в интерпретации данных, касающихся выработки тормозных интернейронов. Напряженность возникла во время встреч, когда были подняты вопросы о данных, представленных постдокторантом-исследователем. Несмотря на колебания, компании удалось привлечь 165 миллионов долларов венчурного финансирования и недавно начать клинические испытания эпилепсии, вводя в мозг пациентов ингибирующие клетки под названием NRTX-1001.

Предварительные результаты исследования являются многообещающими: у первых двух участников наблюдалось снижение приступов более чем на 90 процентов после лечения. Этот результат может стать новым вариантом лечения тяжелой эпилепсии. Однако остаются опасения по поводу клеток, используемых в терапии.

Нейрона использует клетки медиального ганглиозного возвышения (MGE), нейронной «фабрики», которая появляется во время эмбрионального развития и дает начало тормозным интернейронам в коре головного мозга. Эти клетки обладают уникальными свойствами, которые делают их пригодными для терапевтических исследований, поскольку они широко распространяются по коре головного мозга и могут сохранять миграционные способности при трансплантации в мозг взрослого человека.

Чтобы избежать этических и логистических проблем, связанных с использованием MGE-клеток человека из тканей плода, исследователи использовали плюрипотентные стволовые клетки человека для производства MGE-подобных клеток. Целью было превратить эти клетки в соматостатин- и парвальбумин-положительные нейроны, которые показали терапевтический потенциал в доклинических испытаниях. Протокол, разработанный в 2013 году, основан на инъекции клеток-предшественников в мозг мышей, что вызывает опасения по поводу образования опухолей. Однако с тех пор команда Neurona усовершенствовала свой подход и теперь использует в своей терапии коммитированные клетки.

Недавняя публикация Neurona дает дальнейшее понимание их подхода и исследований, лежащих в основе NRTX-1001, но вопросы о клетках, используемых в лечении, остаются. Крайне важно решить эти проблемы, прежде чем приступать к дальнейшим испытаниям на людях.

Определения:

– Тормозные интернейроны: нейроны, которые регулируют активность нейронов, подавляя возбуждение других нейронов.

– Неврологические состояния: расстройства, поражающие нервную систему, включая головной, спинной мозг и периферические нервы.

– Клеточная терапия: медицинское лечение, при котором клетки используются для восстановления, замены или регенерации поврежденных или больных клеток, тканей или органов.

источники:

– Оригинальная статья: Название журнала – «Долгий путь Neurona к клиническим испытаниям»; Автор – Хелен Санторо; Дата доступа – 26 мая 2022 г.