CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Оле Мисс проводит конкурс по переработке стекла в партнерстве с Door 2 Door

ByМамфо Брешиа

Октябрь 15, 2023
Оле Мисс проводит конкурс по переработке стекла в партнерстве с Door 2 Door

В ноябре этого года члены сообщества Университета Миссисипи получат возможность принять участие в конкурсе по переработке стекла, известном как Egg Bowl Glass Recycling Drive. Мероприятие, организованное Управлением устойчивого развития в сотрудничестве с Door 2 Door Recycling, пройдет с 2:6 до 9:XNUMX XNUMX ноября на парковке в центре Джексон-авеню. Цель конкурса — определить, какой кампус — Оле Мисс или Государственный университет Миссисипи — сможет собрать больше стекла.

Решение о проведении этого конкурса возникло из-за неспособности университета включить переработку стекла в свой регулярный сбор вторичной переработки на территории кампуса. Переработка стекла может быть сложной задачей из-за его веса, что увеличивает стоимость и выбросы, связанные с транспортировкой. Door 2 Door Recycling предлагает решение, перерабатывая стеклянные отходы по-другому. Они измельчают стекло для использования в других целях, убирая его со свалок и производя при этом новые материалы.

Фейт Янг, владелица компании Door 2 Door Recycling, подчеркнула важность переработки стекла, заявив, что стекло не разлагается на свалках. Door 2 Door работает с образовательными учреждениями штата Миссисипи, чтобы сделать переработку стекла более доступной для граждан штата.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо принести на мероприятие чистую пустую стеклянную тару. К приемлемым стеклянным предметам относятся, среди прочего, бутылки, каменные банки, контейнеры для напитков и банки из-под желе. Однако фужеры, автомобильное стекло, разбитое стекло, стеклянные вазы и керамика не подлежат переработке. Все контейнеры следует промыть и опорожнить, хотя на них могут остаться этикетки. Стекло также следует сортировать по цвету (прозрачное, синее, зеленое, коричневое и желтое), чтобы облегчить процесс сортировки.

Кендалл Макдональд, заместитель директора отдела устойчивого развития UM, подчеркнул, что сокращение количества стеклянных отходов начинается с покупки продуктов в упаковке, которая может быть переработана городом Оксфорд. Тем не менее, участие в таких мероприятиях, как акция по переработке стекла Egg Bowl, обеспечивает безопасный и экологически разумный способ утилизации стеклянных отходов, одновременно поддерживая местный семейный бизнес в Миссисипи.

Фейт Янг считает, что люди обязаны перерабатывать мусор и делать мир лучше, чем он был до него. Участие в конкурсе по переработке стекла — отличный способ для студентов и членов сообщества внести свой вклад в это дело. Кто бы не хотел, чтобы их школа стала чемпионом по переработке стекла?

Определения:
– Переработка стекла: процесс сбора и переработки стеклянных отходов в новые материалы или продукты.
– Свалка: специально отведенное место, где складируются и закапываются отходы.
– Упаковка: материалы, используемые для хранения, защиты и транспортировки товаров.

источники:
– Управление устойчивого развития Университета Миссисипи.
– Дверь 2. Переработка дверей.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Небо в ноябре 2023 года: Венера, Юпитер и Сатурн.

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Исследование показывает, что шельфовые ледники Антарктиды находятся под угрозой, поскольку они быстро сокращаются

Октябрь 18, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Потрясающий вид кольцевого солнечного затмения, сделанный спутником GOES-16

Октябрь 18, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Небо в ноябре 2023 года: Венера, Юпитер и Сатурн.

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Исследование показывает, что шельфовые ледники Антарктиды находятся под угрозой, поскольку они быстро сокращаются

Октябрь 18, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Потрясающий вид кольцевого солнечного затмения, сделанный спутником GOES-16

Октябрь 18, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Исследование показало, что работа с роботами может привести к социальной лености

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев