Оле Мисс проводит конкурс по переработке стекла в партнерстве с Door 2 Door

В ноябре этого года члены сообщества Университета Миссисипи получат возможность принять участие в конкурсе по переработке стекла, известном как Egg Bowl Glass Recycling Drive. Мероприятие, организованное Управлением устойчивого развития в сотрудничестве с Door 2 Door Recycling, пройдет с 2:6 до 9:XNUMX XNUMX ноября на парковке в центре Джексон-авеню. Цель конкурса — определить, какой кампус — Оле Мисс или Государственный университет Миссисипи — сможет собрать больше стекла.

Решение о проведении этого конкурса возникло из-за неспособности университета включить переработку стекла в свой регулярный сбор вторичной переработки на территории кампуса. Переработка стекла может быть сложной задачей из-за его веса, что увеличивает стоимость и выбросы, связанные с транспортировкой. Door 2 Door Recycling предлагает решение, перерабатывая стеклянные отходы по-другому. Они измельчают стекло для использования в других целях, убирая его со свалок и производя при этом новые материалы.

Фейт Янг, владелица компании Door 2 Door Recycling, подчеркнула важность переработки стекла, заявив, что стекло не разлагается на свалках. Door 2 Door работает с образовательными учреждениями штата Миссисипи, чтобы сделать переработку стекла более доступной для граждан штата.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо принести на мероприятие чистую пустую стеклянную тару. К приемлемым стеклянным предметам относятся, среди прочего, бутылки, каменные банки, контейнеры для напитков и банки из-под желе. Однако фужеры, автомобильное стекло, разбитое стекло, стеклянные вазы и керамика не подлежат переработке. Все контейнеры следует промыть и опорожнить, хотя на них могут остаться этикетки. Стекло также следует сортировать по цвету (прозрачное, синее, зеленое, коричневое и желтое), чтобы облегчить процесс сортировки.

Кендалл Макдональд, заместитель директора отдела устойчивого развития UM, подчеркнул, что сокращение количества стеклянных отходов начинается с покупки продуктов в упаковке, которая может быть переработана городом Оксфорд. Тем не менее, участие в таких мероприятиях, как акция по переработке стекла Egg Bowl, обеспечивает безопасный и экологически разумный способ утилизации стеклянных отходов, одновременно поддерживая местный семейный бизнес в Миссисипи.

Фейт Янг считает, что люди обязаны перерабатывать мусор и делать мир лучше, чем он был до него. Участие в конкурсе по переработке стекла — отличный способ для студентов и членов сообщества внести свой вклад в это дело. Кто бы не хотел, чтобы их школа стала чемпионом по переработке стекла?

Определения:

– Переработка стекла: процесс сбора и переработки стеклянных отходов в новые материалы или продукты.

– Свалка: специально отведенное место, где складируются и закапываются отходы.

– Упаковка: материалы, используемые для хранения, защиты и транспортировки товаров.

источники:

– Управление устойчивого развития Университета Миссисипи.

– Дверь 2. Переработка дверей.