Ультразвуковые технологии обещают разрушить «химические вещества навсегда»

Исследователи из Университета штата Огайо совершили значительный прорыв в поиске метода разрушения прочных связей «вечных химикатов» или ПФАС (полифторалкильных веществ). Эти токсичные химические вещества обычно встречаются в предметах повседневного обихода, таких как кухонная посуда, косметика и пищевая обертка, и представляют потенциальную опасность для здоровья человека.

Исследовательская группа под руководством профессора Линды Уиверс использовала ультразвуковую технологию для излучения звуковых волн на ультразвуковой частоте. Эти звуковые волны создавали крошечные пузырьки, известные как «камеры сгорания», температура которых достигала 10,000 XNUMX Кельвинов. Этот процесс, называемый ультразвуковой деградацией, эффективно разрушает сильные связи фтора молекул ПФАС на более мелкие соединения.

Предыдущие методы лечения имели трудности с расщеплением более мелких соединений ПФАС. Однако этот революционный метод с использованием ультразвуковой технологии оказался более эффективным в разложении более мелких соединений, что наблюдалось в течение трехчасового периода.

Исследователи сосредоточили свои усилия на грунтовых водах, загрязненных огнегасящей пеной, где преобладает загрязнение ПФАС. Результаты показали, что более мелкие соединения разлагаются значительно быстрее, чем более крупные, что указывает на потенциал ультразвуковой технологии как более эффективного и экологически чистого подхода к устранению загрязнения ПФАС.

Хотя это открытие многообещающе, профессор Уиверс предупреждает, что полное искоренение «вечных химикатов» из окружающей среды по-прежнему остается сложной задачей. Вещества ПФАС широко распространены, что затрудняет их устранение. Однако она считает, что эта ультразвуковая технология может привести к разработке небольших высокоэнергетических устройств для фильтрации воды, которые можно будет использовать в повседневных домах.

Исследование, опубликованное в Журнале физической химии A, дает новое представление о борьбе с сохранением ПФАС в окружающей среде. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы найти экономически жизнеспособный способ внедрения этой технологии в более широком масштабе с целью сокращения присутствия «вечных химикатов» и защиты здоровья человека и окружающей среды.

источники:

– Исследователи из Университета штата Огайо

- Журнал физической химии А.