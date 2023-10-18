Согласно новому исследованию, звезды потенциально могут быть разрезаны пополам «релятивистскими лезвиями»

Новое исследование, проведенное учеными из Центра космологии и физики элементарных частиц Нью-Йоркского университета, предполагает, что звезды могут быть разрезаны пополам «релятивистскими лезвиями», которые представляют собой сверхмощные потоки плазмы, сформированные чрезвычайно сильными магнитными полями. Эти расщепляющие звезды лезвия потенциально могут объяснить некоторые из самых ярких взрывов во Вселенной, известных как гамма-всплески (GRB).

GRB — это чрезвычайно мощные взрывы в небе, но они часто происходят слишком далеко, чтобы мы могли наблюдать их подробно. Считается, что эти всплески генерируются либо черными дырами, либо магнетарами, которые представляют собой сильно намагниченные нейтронные звезды. Однако астрономам трудно объяснить медленное затухание некоторых гамма-всплесков.

В этом новом исследовании авторы предполагают, что эти затяжные гамма-всплески могут быть результатом смерти массивных звезд. Когда звезда умирает, ее ядро ​​коллапсирует, образуя нейтронную звезду, окруженную слоями водорода и гелия. Благодаря быстрому сжатию и вращению эта нейтронная звезда может приобрести чрезвычайно сильное магнитное поле, превратив ее в магнетар.

Хаотическая среда, окружающая новорожденного магнетара, заставляет его бешено вращаться из-за интенсивного излучения и магнитных полей. Предыдущие исследования показывают, что в результате вдоль оси вращения магнетара образуется струя. Однако исследователи в этом исследовании обнаружили, что магнитные поля магнетара также могут вызывать всплески радиации вдоль его экватора.

Эти всплески излучения, сформированные центробежными силами вращающейся звезды, образуют лезвие, которое движется сквозь звезду почти со скоростью света. Энергия, переносимая этим «релятивистским лезвием», больше, чем энергия взрыва сверхновой, и может эффективно расколоть звезду пополам, когда она движется наружу. Лезвие продолжает двигаться на значительное расстояние, прежде чем потерять импульс, что потенциально объясняет медленное затухание некоторых гамма-всплесков.

Во время своего путешествия клинок также накапливает больше материала, усиливая свою разрушительную силу. Кроме того, лезвие вызывает нестабильность внутри самой звезды, что приводит к ее окончательной гибели.

Хотя это исследование служит для демонстрации правдоподобия релятивистских лопастей, объясняющих гамма-всплески, будущие исследования направлены на анализ того, как эти лопасти развиваются с течением времени, и понимание процесса смерти звезд, связанного с ними. Выявив ключевые признаки этого типа взрыва, ученые могут подтвердить, соответствуют ли ранее наблюдавшиеся гамма-всплески этой модели.

Источники: Центр космологии и физики элементарных частиц Нью-Йоркского университета, arXiv.org.