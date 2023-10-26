United Launch Alliance намерена запустить первую ракету «Вулкан» в канун Рождества

Лондон, 26 октября 2023 г. – United Launch Alliance (ULA), известное совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, официально объявило о своих планах начать первый полет долгожданной ракеты Vulcan в канун Рождества, как сообщает CNBC. Тори Бруно, генеральный директор ULA, рассказал об этом впечатляющем развитии во время своего выступления на саммите Исполнительного совета по технологиям CNBC. Окно запуска запланировано на период с 24 по 26 декабря.

ULA усердно управляет строительством и аттестацией верхней ступени ракеты Vulcan, предполагаемая дата завершения которой назначена на ноябрь. Однако в случае каких-либо неожиданных задержек ULA перенесет запуск на январь, чтобы обеспечить бесперебойную и успешную миссию. В начале этого года запуск Vulcan столкнулся с несколькими неудачами, включая взрыв двигателя во время испытаний, проводимых его поставщиком Blue Origin.

Инновационная миссия Cert-1 станет дебютным проектом ракеты Vulcan и будет включать в себя транспортировку коммерческого лунного корабля, разработанного Astrobotic, а также полезной нагрузки для Celestis. Этот исключительный груз послужит поминальной службой, неся заветный прах людей, пожелавших быть похороненными в вечном космосе.

После успешного запуска Vulcan ULA предполагает несколько запусков в 2024 году с последующим увеличением частоты запусков до двухнедельного графика ко второй половине 2025 года. ULA недавно заключила контракт на запуск спутников Amazon Kuiper, в результате чего сбалансированный отставание составляет около 50 на 50 между государственными и коммерческими проектами.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое УЛА?

United Launch Alliance (ULA) — совместное предприятие аэрокосмических гигантов Boeing и Lockheed Martin, специализирующееся на услугах космических запусков. ULA известна тем, что запускает в космос новейшие ракеты и полезную нагрузку.

2. Что такое ракета «Вулкан»?

Ракета «Вулкан» — инновационная космическая ракета-носитель, разработанная ULA. Он представляет собой следующее поколение ракет, предназначенных для доставки на орбиту различной полезной нагрузки, включая спутники и пилотируемые космические корабли.

3. Какова миссия Cert-1?

Миссия Cert-1 относится к решающему первому полету ракеты Vulcan. Он будет перевозить коммерческий лунный посадочный модуль, созданный Astrobotic, а также мемориальный груз в честь Селестиды, неся прах людей, желавших найти небесное место упокоения.

4. Каково окно запуска ракеты «Вулкан»?

Окно запуска ракеты Vulcan запланировано с 24 по 26 декабря. Однако в случае непредвиденных обстоятельств запуск может быть перенесен на январь, чтобы обеспечить безопасную и успешную миссию.

5. Каковы планы ULA на будущее?

После дебюта ракеты Vulcan ULA намерена провести несколько запусков в 2024 году, постепенно увеличивая частоту запусков до одной недели ко второй половине 2025 года. Недавний контракт на запуск спутника Amazon Kuiper способствовал сбалансированному отставанию государственных и коммерческих проектов.