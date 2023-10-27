Новая ракета Vulcan Centaur готовится к запуску с захватывающей миссией

Предстоящий праздничный сезон станет особенным событием для любителей космоса, поскольку United Launch Alliance (ULA) готовится к долгожданному дебютному полету своей новой ракеты Vulcan Centaur. Эта миссия, известная как Сертификация-1 (Cert-1), запланированная на канун Рождества, станет важной вехой в возможностях ULA по запуску и исследовательских усилиях.

Ракета Vulcan Centaur призвана заменить ракеты ULA Atlas V и Delta IV и может похвастаться достижениями, которые расширят границы освоения космоса. Основная ступень Vulcan Centaur, оснащенная двумя двигателями BE-4, построенными Blue Origin, использует жидкий кислород и жидкий метан, аналогично двигателю Raptor от SpaceX. Эта экологически чистая двигательная установка представляет собой шаг вперед в области устойчивых ракетных технологий.

Кроме того, верхняя ступень Vulcan Centaur оснащена двумя двигателями RL10 от Aerojet Rocketdyne, которые сжигают водород для создания мощной тяги. Кроме того, ракета может быть дополнена твердотопливными ракетными ускорителями (SRB) для повышения ее грузоподъемности в зависимости от требований миссии.

Самая мощная конфигурация Vulcan Centaur, оснащенная шестью SRB, может похвастаться впечатляющей грузоподъемностью 60,000 27,200 фунтов (XNUMX XNUMX кг) на низкой околоземной орбите (LEO). По грузоподъемности он превосходит уходящий в отставку Delta IV Heavy и даже самый большой вариант Atlas V от ULA.

Cert-1 будет не только испытательным полетом, но и отправится в захватывающую лунную миссию. Лунный посадочный модуль Peregrine, базирующийся в Питтсбурге, отправится в свое первое путешествие на Луну на борту корабля «Вулкан Кентавр». Эта демонстрация подчеркивает приверженность ULA поддержке передовых геологоразведочных работ.

Пока ULA готовится к запуску Cert-1 после преодоления задержек, вызванных взрывом верхней ступени во время испытаний в начале этого года, энтузиасты космоса с нетерпением ждут запуска этой высокотехнологичной ракеты. Благодаря своим впечатляющим возможностям и потенциальным будущим применениям, Vulcan Centaur знаменует собой важную веху в постоянных усилиях ULA по продвижению освоения космоса на новые высоты.

FAQ

1. Что такое ракета Вулкан Кентавр?

Ракета Vulcan Centaur — это ракета-носитель нового поколения United Launch Alliance, разработанная для замены ракет Atlas V и Delta IV.

2. Какова грузоподъемность Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur способен доставлять полезную нагрузку массой 60,000 27,200 фунтов (XNUMX XNUMX кг) на низкую околоземную орбиту (НОО) в своей самой мощной конфигурации.

3. Какие двигатели приводят в действие Вулкан Кентавр?

Vulcan Centaur приводится в движение двумя двигателями BE-4, построенными Blue Origin для основной ступени, и двумя двигателями RL10 от Aerojet Rocketdyne для верхней ступени.

4. Будет ли «Вулкан Кентавр» использоваться для лунных миссий?

Да, предстоящая миссия Vulcan Centaur по сертификации-1 отправит лунный посадочный модуль Astrobotic, Peregrine, в свою первую в истории миссию на Луну.

5. Какова была причина задержки Серт-1?

Серт-1 столкнулся с задержками из-за взрыва верхней ступени во время испытаний в начале этого года, что побудило ULA усилить баки машины и обеспечить ее безопасность и надежность.