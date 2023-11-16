Ракета ULA Vulcan близка к дебютному полету, запуск запланирован на декабрь

United Launch Alliance (ULA) добилась значительного прогресса на пути к долгожданному дебютному полету своей ракеты Vulcan. По словам генерального директора ULA Тори Бруно, ракета готовится к первому запуску 24 декабря. Завершение ключевых испытаний, включая квалификационные испытания разгонного блока Centaur V, приблизило ULA к этому рубежу.

При подготовке к запуску верхняя ступень Centaur будет интегрирована с первой ступенью Vulcan, а в декабре комбинированная машина пройдет генеральную репетицию. Примечательно, что главные двигатели ракеты, предоставленные Blue Origin, известные как BE-4, не будут запускаться во время репетиции, поскольку в июне они уже успешно завершили огневые испытания.

ULA позволила некоторую гибкость в своем графике, чтобы учесть потенциальные погодные ограничения. Если условия 24 декабря будут неблагоприятными, у компании есть дополнительные возможности запуска 25 и 26 декабря. При этом, при необходимости, миссия «Сертификация 1» может быть перенесена на первую половину января.

Основная цель миссии Сертификация 1 — транспортировка лунного корабля, разработанного Astrobotic. Целью этого спускаемого аппарата является мягкое приземление на Луну в начале следующего года.

Разработка ракеты Vulcan была длительным процессом, охватывающим более десяти лет. ULA инициировала проект по замене своего парка ракет Atlas и Delta и более эффективной конкуренции с ракетами SpaceX Falcon. Кроме того, ULA пришлось выполнить постановление Конгресса США об отказе от двигателей российского производства, которые использовались в их ракете Atlas V.

Значительные задержки, с которыми столкнулся ULA, вызвали давление со стороны Космических сил США, которые требуют от Вулкана проведения миссий национальной безопасности. Прежде чем приступить к этим миссиям, Vulcan должен выполнить два сертификационных полета и предоставить соответствующие данные военным. Первым сертификационным полетом станет предстоящая миссия Astrobotic, за которой последует запуск космического корабля Dream Chaser компании Sierra Space.

Поскольку уже продано 70 запусков Vulcan, ULA стремится увеличить производство, чтобы к концу 2025 года достичь частоты двух запусков в месяц. Эта амбициозная цель вызвала проблемы управления, включая координацию с производителем двигателей Blue Origin. ULA сохраняет оптимизм в отношении того, что их усилия принесут положительные результаты, подчеркивая свою приверженность осуществлению этих планов.