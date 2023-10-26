Лунный посадочный модуль Astrobotic стартует на ракете Vulcan Centaur ULA

Аэрокосмическая компания Astrobotic, базирующаяся в Питтсбурге, собирается войти в историю запуском своего первого лунного посадочного модуля, который будет доставлен новой ракетой Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA). Генеральный директор ULA Тори Бруно объявил во время саммита Исполнительного совета по технологиям CNBC, что запуск запланирован на период с 24 по 26 декабря.

На борту ракеты будет находиться роботизированный посадочный модуль Peregrine от Astrobotic вместе с полезной нагрузкой от Celestis, компании, которая использует услуги запуска для отправки кремированных останков в космос в качестве мемориала. Запуск является частью контракта на сумму 79.5 миллионов долларов, заключенного с Astrobotic НАСА в 2019 году в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services. Целью миссии является доставка научной полезной нагрузки в северные регионы Луны от имени космического агентства.

По словам Бруно, конкретная дата запуска была выбрана из научных соображений, связанных с орбитальной механикой. Требования миссии Astrobotic требуют тщательно контролируемых условий освещения и постоянной радиосвязи с сетью Deep Space Network. Эти факторы ограничивают окно запуска всего несколькими днями в месяц.

Путь к этой важной вехе не был без проблем. Первоначальное объявление ULA в качестве поставщика запуска было сделано в 2019 году, а дата запуска запланирована на 2021 год. Однако технические задержки с ракетой Vulcan, такие как взрыв верхней ступени во время испытаний в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА в марте, вызвали неудачи. . Дальнейшие задержки произошли из-за инцидентов, связанных с испытаниями ракетных двигателей Blue Origin BE-4. Несмотря на эти неудачи, ULA уверена, что завершит испытания и квалификацию разгонного блока Vulcan в ноябре.

Эта первая миссия, известная как «Сертификация-1», является одним из двух сертификационных полетов, требуемых Космическими силами. Запуск состоится со стартового комплекса 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. ULA имеет амбициозные планы по увеличению частоты запусков Vulcan, стремясь к середине 2025 года проводить один запуск каждые две недели. Компания ожидает, что спрос на ее услуги по запуску будет исходить как от государственных, так и от коммерческих клиентов, а недавний выигрыш контракта с Amazon на запуск части ее мегагруппировки спутникового интернета Kuiper является заметным достижением.

Вопросы и ответы:

1. Когда планируется запуск лунного корабля Astrobotic?

Лунный посадочный модуль Astrobotic будет запущен в период с 24 по 26 декабря.

2. Каково назначение роботизированного спускаемого аппарата Peregrine?

Посадочный модуль доставит на северную часть Луны научную полезную нагрузку по поручению НАСА.

3. Почему датой запуска был выбран сочельник?

Дата запуска была определена научными факторами, связанными с орбитальной механикой и требованиями миссии Astrobotic.

4. С какими проблемами столкнулась ULA при разработке ракеты Vulcan?

Технические задержки, в том числе такие инциденты, как взрыв верхней ступени и неудачные испытания ракетного двигателя, привели к задержке сроков разработки.

5. Каково значение первой миссии «Сертификация-1»?

Сертификация-1 — это один из двух сертификационных полетов, требуемых Космическими силами.

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