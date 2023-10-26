Лунный посадочный модуль Astrobotic будет запущен на ракете Vulcan Centaur ULA

Компания Astrobotic, базирующаяся в Питтсбурге, готовится к долгожданному запуску своего первого лунного корабля на усовершенствованной ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA). Генеральный директор ULA Тори Бруно подтвердил, что запуск запланирован на период с 24 по 26 декабря, что станет важной вехой как для компаний, так и для космической отрасли в целом.

Предстоящий запуск является неотъемлемой частью миссии Astrobotic по доставке научной полезной нагрузки в северный регион Луны. Роботизированный посадочный модуль Peregrine, разработанный Astrobotic, будет иметь полезную нагрузку 120 килограммов и будет поддерживать инициативу НАСА по оказанию коммерческих услуг по обслуживанию Луны. Эта инициатива направлена ​​на поощрение развития исследований Луны путем партнерства с частными компаниями.

В рамках новаторского сотрудничества посадочный модуль Peregrine от Astrobotic также будет оснащен полезной нагрузкой от Celestis, компании, занимающейся отправкой небольших частей кремированных останков в космос в качестве поминальной службы. Это уникальное партнерство добавляет остроты миссии и подчеркивает растущее признание космоса как последнего рубежа человеческой памяти.

Хотя окно запуска совпадает с кануном Рождества, генеральный директор ULA Тори Бруно подчеркивает, что время основано на тщательных научных расчетах. Требования миссии диктуют тщательный контроль условий освещения и необходимость постоянной радиосвязи с сетью дальнего космоса. Эти факторы ограничивают окно запуска всего несколькими днями в месяц, что делает запуск в канун Рождества еще более значимым.

ULA столкнулась с техническими неудачами при разработке усовершенствованной ракеты Vulcan Centaur. Тем не менее, компания по-прежнему привержена обеспечению высочайших стандартов безопасности и производительности. Предстоящий запуск представляет собой важную веху для ULA, поскольку это один из двух сертификационных полетов, необходимых для удовлетворения строгих требований Космических сил США.

Запуск планируется провести на стартовом комплексе 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. ULA имеет амбициозные планы на будущее: к середине 2025 года увеличить частоту запусков ракеты Vulcan Centaur до одного запуска каждые две недели. Ожидается, что этот возросший спрос будет исходить как от государственных, так и от коммерческих заказчиков, поскольку ULA продолжает заключать контракты и партнерские отношения с ключевыми игроками отрасли.

Первый запуск лунного модуля Astrobotic в партнерстве с ULA прокладывает путь к будущим исследованиям космоса и предлагает уникальный взгляд на значение Сочельника как даты запуска. Он демонстрирует исключительные возможности частных компаний поддерживать научные исследования, отдавать дань уважения близким и расширять границы человеческих исследований за пределами Земли.

FAQ

1. Что представляет собой первый лунный посадочный модуль Astrobotic?

Первый лунный посадочный модуль Astrobotic под названием Peregrine представляет собой роботизированный космический корабль, предназначенный для доставки научной полезной нагрузки в северный регион Луны. Его высота составляет примерно шесть футов, ширина восемь футов, а грузоподъемность составляет 120 килограммов.

2. Какова цель миссии?

Миссия направлена ​​на поддержку инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services путем доставки научной полезной нагрузки на Луну. Кроме того, миссия имеет уникальное партнерство с Celestis, компанией, которая отправляет небольшие части кремированных останков в космос в качестве поминальной службы.

3. Почему запуск запланирован на Сочельник?

Окно запуска определяется требованиями миссии, которые требуют тщательно контролируемых условий освещения и постоянной радиосвязи. Эти ограничения приводят к тому, что каждый месяц доступно несколько дней запуска, один из которых приходится на канун Рождества.

4. С какими трудностями столкнулся ULA?

ULA столкнулась с техническими задержками в разработке своей ракеты Vulcan Centaur, включая инциденты, связанные со взрывом верхней ступени во время испытаний и еще одним взрывом во время испытаний ракетного двигателя. Тем не менее, ULA по-прежнему привержена обеспечению высочайших стандартов безопасности и производительности.

5. Где проходит запуск?

Запуск запланирован на стартовый комплекс 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Источники: НАСА ([URL-адрес домена]), Саммит Исполнительного совета по технологиям CNBC ([URL-адрес домена]).