Роботизированная разведка и добыча полезных ископаемых в космосе: будущее разведки астероидов

Asteroid Mining Corp., лондонский стартап, стремится произвести революцию в отрасли космических ресурсов с помощью своей передовой технологии робототехники. Несмотря на нынешнюю незрелость отрасли, компания сохраняет оптимизм в отношении потенциала добычи полезных ископаемых на астероидах. Основанная в 2016 году, Asteroid Mining Corp. стремится стать первой горнодобывающей компанией в Великобритании.

На саммите по космической экономике в Лос-Анджелесе генеральный директор и основатель Митч Хантер-Скаллион представил впечатляющее творение компании — роботизированный исследователь космических астероидов (SCAR-E). Этот инновационный шестиногий робот весит 20 килограммов и предлагает широкий спектр услуг. Уникальность SCAR-E заключается в его способности выполнять сложные задачи, которые не под силу обычным четвероногим роботам.

Хотя первоначально основное внимание уделяется промышленному контролю, потенциальные возможности применения SCAR-E выходят далеко за рамки. Благодаря шестипалым захватам на ногах SCAR-E сможет взбираться по стенам и осматривать корпуса кораблей. Эта универсальность открывает двери для будущих исследований лунных кратеров и поиска астероидов.

Традиционные колесные марсоходы хорошо зарекомендовали себя на Луне и Марсе. Однако они сталкиваются с ограничениями, когда сталкиваются с крутыми склонами или труднопроходимой местностью. SCAR-E, с другой стороны, предлагает решение этой проблемы, делая его подходящим кандидатом для доступа к сложным условиям Луны или астероидов.

Помимо SCAR-E, Asteroid Mining Corp. также разрабатывает Alchemist-1, спутник для обработки материалов. Этот спутник призван еще больше расширить возможности компании и служить таким приложениям, как Международная космическая станция и лунные миссии.

Заглядывая в будущее, Хантер-Скаллион предвидит время, когда роботизированные технологии компании будут использоваться для экспедиций на астероиды. К концу 2030-х или началу 2030-х годов Asteroid Mining Corp. надеется исследовать и эксплуатировать ресурсы, доступные на нашем небесном заднем дворе, открывая человечеству путь к извлечению выгоды из этих ценных внеземных ресурсов.

В заключение, Asteroid Mining Corp. является пионером в области исследования космоса и добычи полезных ископаемых благодаря своим передовым технологиям робототехники. Поскольку компания продолжает развивать и совершенствовать свою продукцию, перспектива добычи полезных ископаемых на астероидах становится все более реальной. Обладая потенциалом освоения огромных ресурсов космоса, эта отрасль обещает будущие научные открытия и экономический рост.

источники:

– SpaceNews/Дебра Вернер