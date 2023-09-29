Британские ученые с нетерпением ожидают прибытия образца с астероида Бенну, собранного в рамках миссии НАСА «Осирис-Рекс». Возврат образца запланирован на воскресенье, когда капсула с камнями и пылью с поверхности астероида приземлится в пустыне Юты. Эта миссия знаменует собой первую попытку НАСА собрать образец с астероида и доставить самый большой образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю.

Астероид Бенну, остаток нашей ранней солнечной системы возрастом 4.5 миллиарда лет, потенциально может дать ценную информацию о формировании и эволюции планет. Ученые считают его капсулой времени, которая может пролить свет на происхождение органики и воды, которые, возможно, способствовали возникновению жизни на Земле. В отличие от метеоритов, которые быстро загрязняются при входе в атмосферу Земли, образец, собранный с Бенну, будет практически нетронутым, что позволит ученым заглянуть в прошлое.

Более 200 человек из более чем 35 учреждений по всему миру, включая исследователей из Манчестерского университета и Музея естественной истории, получат доступ к четверти выборки. Они изучат состав образцов, чтобы понять роль органики и минералов, измененных водой, в формировании планет.

Космический корабль Osiris-Rex, запущенный в сентябре 2016 года и прибывший к Бенну в декабре 2018 года, потратил более двух лет на изучение астероида, прежде чем собрать образец в октябре 2020 года. Капсула должна приземлиться в 3:55 по британскому стандартному времени.

Эта миссия представляет собой важную веху в наших продолжающихся исследованиях Солнечной системы, предоставляя ученым ценные данные, которые будут способствовать нашему пониманию формирования планет и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент из Пенсильвании: «Британские ученые готовятся получить образец с астероида Бенну»

– НАСА: миссия Осирис-Рекс