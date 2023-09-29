CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Британские ученые готовятся получить образец с астероида Бенну

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Британские ученые готовятся получить образец с астероида Бенну

Британские ученые с нетерпением ожидают прибытия образца с астероида Бенну, собранного в рамках миссии НАСА «Осирис-Рекс». Возврат образца запланирован на воскресенье, когда капсула с камнями и пылью с поверхности астероида приземлится в пустыне Юты. Эта миссия знаменует собой первую попытку НАСА собрать образец с астероида и доставить самый большой образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю.

Астероид Бенну, остаток нашей ранней солнечной системы возрастом 4.5 миллиарда лет, потенциально может дать ценную информацию о формировании и эволюции планет. Ученые считают его капсулой времени, которая может пролить свет на происхождение органики и воды, которые, возможно, способствовали возникновению жизни на Земле. В отличие от метеоритов, которые быстро загрязняются при входе в атмосферу Земли, образец, собранный с Бенну, будет практически нетронутым, что позволит ученым заглянуть в прошлое.

Более 200 человек из более чем 35 учреждений по всему миру, включая исследователей из Манчестерского университета и Музея естественной истории, получат доступ к четверти выборки. Они изучат состав образцов, чтобы понять роль органики и минералов, измененных водой, в формировании планет.

Космический корабль Osiris-Rex, запущенный в сентябре 2016 года и прибывший к Бенну в декабре 2018 года, потратил более двух лет на изучение астероида, прежде чем собрать образец в октябре 2020 года. Капсула должна приземлиться в 3:55 по британскому стандартному времени.

Эта миссия представляет собой важную веху в наших продолжающихся исследованиях Солнечной системы, предоставляя ученым ценные данные, которые будут способствовать нашему пониманию формирования планет и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:
– Нина Мэсси, научный корреспондент из Пенсильвании: «Британские ученые готовятся получить образец с астероида Бенну»
– НАСА: миссия Осирис-Рекс

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев