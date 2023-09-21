Популяции птиц в Великобритании сталкиваются с победителями и проигравшими из-за изменения климата

По мнению ученых, популяция птиц в Великобритании претерпевает значительные изменения из-за последствий изменения климата. В то время как некоторые виды процветают, другие сталкиваются с серьезным сокращением численности.

Утрата естественной среды обитания, использование пестицидов и изменение погодных условий — все это способствует сокращению численности видов птиц в Британии. Британский фонд орнитологии сообщает, что с 73 года численность диких птиц сократилась на 1970 миллиона человек.

В частности, перелетные птицы сталкиваются с проблемами, поскольку им приходится перемещаться в экстремальных погодных условиях на разных континентах. Доктор Дэйв Лич, руководитель отдела кольцевания Британского фонда орнитологии, подчеркивает, что изменение климата является серьезным давлением на перелетных птиц. Им приходится учитывать климатические условия не только в местах их размножения, но также в местах зимовки и регионах, через которые они проходят во время миграции.

Некоторые виды адаптируются к меняющемуся климату. Тростниковые славки, например, пользуются преимуществами более продолжительного и жаркого лета, производя больше потомства. Точно так же такие виды, как славка Цетти, расширяют свой ареал на север.

Однако другие виды, в том числе кукушка и пеночка, с трудом справляются с потеплением климата. Кукушкам, которые проводят лето в Великобритании, трудно вернуться из Африки из-за нехватки еды и сокращения численности.

Сокращение популяций птиц вызывает серьезную обеспокоенность как у любителей птиц, так и у защитников природы. Утрата таких знаковых видов, как кукушка и соловей, может оказать глубокое влияние на будущие поколения, у которых, возможно, никогда не будет возможности услышать их уникальные призывы.

Тем не менее, любители птиц сохраняют надежду, что изменение климата может привести к появлению новых видов в Великобритании. Например, такие виды, как ходулочник с черными крыльями и щурка, которые раньше редко встречались у британских берегов, теперь радуют наблюдателей за птицами.

Благодаря обширному сбору данных и мониторингу ученые надеются лучше понять влияние изменения климата на популяции птиц и разработать стратегии по смягчению этих изменений.

источники:

– Британский фонд орнитологии

– Доктор Дэйв Лич, Британский фонд орнитологии

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