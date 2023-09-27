Влияние звездного ветра М-карлика и фотоиспарения на малые планеты

В этом исследовании изучается влияние звездного ветра М-карликов и фотоиспарения на эволюцию атмосферы малых планет. М-карлики — наиболее распространенный тип звезд во Вселенной, и известно, что они содержат множество экзопланет. Транзитным методом астрономы обнаружили тысячи планет, вращающихся вокруг М-карликов, часть из которых находится в зоне обитаемости.

Однако М-карлики — это высокоактивные звезды, излучающие вредное УФ-излучение и имеющие сильный звездный ветер. Эта деятельность может привести к испарению атмосферы планеты, особенно на ранних стадиях жизни звезды. Исследователи сосредоточены на анализе воздействия активности М-карликов, в частности, повышенного рентгеновского и ультрафиолетового излучения и силы звездного ветра, на атмосферу экзопланеты.

Чтобы изучить это, исследователи используют модели, имитирующие звездную активность и фотоиспарительную потерю массы. Они применили эти модели к атмосферам 34 экзопланет в обитаемой зоне и 4 планет, которые очень близки к своим звездам. Используя данные космического телескопа «Хаббл», они измеряют атмосферы восьми из этих планет.

Моделирование показывает, что большинство планет в их выборке испытывают значительную потерю атмосферной массы из-за фотоиспарения. Исследователи также обнаружили, что эта потеря массы более эффективна в течение первых 2 миллиардов лет жизни звезды, когда она моложе и активнее. Исследование показывает, что основной причиной потери атмосферы на близких планетах является фотоиспарение, а не звездный ветер.

Исследование приходит к выводу, что у многих из этих экзопланет может быть удалена значительная часть атмосферы — от 1 до 10 процентов. Это исследование подчеркивает важность рассмотрения влияния звездной активности на эволюцию атмосферы малых планет, вращающихся вокруг М-карликов.

В целом, исследование дает ценную информацию о влиянии звездного ветра и фотоиспарения М-карликов на атмосферы малых планет, что способствует нашему пониманию формирования и эволюции планет.

Определения:

1. М-карлики. Самый распространенный тип звезд во Вселенной, характеризующийся прохладой, небольшими размерами и не слишком массивностью.

2. Обитаемая зона: область вокруг звезды, где условия могут быть подходящими для существования жидкой воды на поверхности вращающейся планеты.

источники:

– [Название: Влияние звездного ветра и фотоиспарения М-карлика на эволюцию атмосферы малых планет] (источник)

– [Автор: Ашини Моди, Раисса Эштрела, Адриана Валио] (источник)

– [Учреждение: Гарвардский университет] (источник)

– [Опубликовано в MNRAS] (источник)

– [Доступно на arXiv] (источник)