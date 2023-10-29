Ослепительная ночь: любители астрономии в Удупи стали свидетелями частичного лунного затмения

Группа любителей астрономии в Удупи не спала всю ночь, чтобы стать свидетелями потрясающего небесного события – частичного лунного затмения. Клуб астрономов-любителей Пурнапражны, в состав которого входят студенты колледжа Пурнапражна, получил уникальную возможность сделать завораживающие изображения затмения. Это конкретное затмение было особенным, поскольку оно было первым и единственным видимым затмением в Индии в 2023 году.

Затмение началось в 11:31 28 октября, а тень Земли начала падать на Луну в 1 час ночи 29 октября. С течением времени тень становилась все более заметной, пока не достигла своего пика в 1:44 ночи. Когда затмение развернулось, члены клуба с нетерпением задокументировали это исключительное зрелище.

По словам Суды Атула Бхата, координатора клуба, расположение Солнца, Земли и Луны сыграло значительную роль в создании этого захватывающего дух явления. Лунное затмение произошло в результате кольцевого затмения, произошедшего 14 октября 2023 года, которое было видно из Америки. Из-за постоянного движения небесных тел идеальное выравнивание было слегка нарушено, в результате чего лишь часть Луны попала под тень Земли. Это привело к частичному лунному затмению.

В то время как некоторым энтузиастам приходилось бороться с облачным небом, другим удалось запечатлеть проблески затмения, когда облака ненадолго рассеялись. Шантика Упадхья, студентка III B.Com, с нетерпением ждала пика затмения и успешно сделала снимок в течение короткого периода ясности. Бхаргава Бхат, студент I бакалавра наук, также не ложился спать допоздна, пытаясь задокументировать все затмение. К сожалению, после 2 часов ночи небо стало все более облачным, что затруднило дальнейшее наблюдение.

Следующее затмение, видимое в Индии, произойдет не раньше сентября 2025 года, что делает это небесное событие еще более примечательным. Клуб астрономов-любителей Пурнапражны и другие любители астрономии терпеливо ждут следующей возможности полюбоваться чудесами космоса.

Часто задаваемые вопросы

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, в результате чего Луна попадает под тень Земли.

Что такое частное лунное затмение?

Частное лунное затмение происходит, когда только часть Луны попадает под тень Земли, что приводит к частичному затемнению Луны.

Когда произошло частное лунное затмение в Удупи?

Частное лунное затмение было замечено в Удупи рано утром в воскресенье, 29 октября. Оно началось в 11:31 28 октября и достигло своего пика в 1:44 утра 29 октября.

Когда в Индии можно будет увидеть следующее затмение?

Ожидается, что следующее затмение, видимое в Индии, произойдет в сентябре 2025 года.