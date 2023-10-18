UCF, также известный как SpaceU, снова присоединяется к глобальному мероприятию International Observe the Moon Night, чтобы повысить осведомленность о лунной науке и исследованиях. 21 октября в университете пройдёт мероприятие «Наблюдение за Лунным рыцарем», предоставляющее бесплатный доступ к телескопам и космическим мероприятиям вокруг Отражающего пруда. Событие открыто для публики.

Во время мероприятия космические эксперты UCF будут готовы помочь участникам наблюдать за Луной из кампуса. Мероприятие пройдет с 6:8 до XNUMX:XNUMX, что позволит участникам насладиться видами Луны до того, как небо станет слишком темным. Доцент кафедры физики Колледжа наук UCF Адриенн «Эдди» Дав утверждает, что даже в это время Луна все еще будет видна.

Профессор Ян Фернандес присоединится к Dove на мероприятии, чтобы поделиться информацией об их исследованиях, связанных с Луной, включая миссию НАСА Lunar-VISE. Эта миссия направлена ​​на исследование определенного региона Луны для выявления минералов и химических ресурсов.

Помимо просмотра телескопов, библиотеки UCF и различные студенческие организации также откроют стенды и проведут мероприятия, связанные с астрономией и физикой. У участников будет возможность узнать больше об этих предметах, от метеоритов до водяных ракет, а также исследовать лунные кратеры. Кроме того, будет оборудована станция лунных паспортов, где участники смогут собирать марки во время перемещения по различным космическим станциям, организованным учеными-планетологами UCF, научными библиотекарями и членами университетского астрономического общества.

Это мероприятие — лишь одно из многих мероприятий «Рыцарей под звездами», проводимых обсерваторией Робинсона и студенческим астрономическим обществом. UCF продолжает заниматься космическими исследованиями, за что получил прозвище SpaceU. Университет имеет давнюю традицию достижения звезд благодаря многочисленным проектам в поддержку программы НАСА «Артемида» и значительному вкладу выпускников в Космический центр Кеннеди. Кроме того, UCF назвал астероиды в честь более десятка своих исследователей и даже назвал в его честь планету.

Дух освоения космоса распространяется и на спортивные программы UCF с тематическими космическими играми. Эти мероприятия, которые впервые начались в 2016 году с футбола, посвящены участию UCF в космической отрасли. Предстоящая Космическая игра среди мужчин по футболу будет сыграна против Прибрежной Каролины 18 октября. Женские футбольные и волейбольные команды также уже сыграли свои Космические игры в этом году. Самым ярким событием станет седьмая ежегодная космическая игра UCF по футболу, которая состоится 11 ноября, соперником которой станет штат Оклахома. Интересно, что 50-ярдовая линия футбольного стадиона UCF совпадает с широтой исторической стартовой площадки НАСА, Стартового комплекса 39А, которая расположена примерно в 35 милях к востоку от университета.

UCF продолжает стремиться к совершенству в космических исследованиях и образовании как на местах, так и за их пределами.

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