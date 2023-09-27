По словам профессора астрофизики Бертрама Битча из Университетского колледжа Корка (UCC), вероятность того, что на Землю может столкнуться астероид под названием Бенну, составляет один из 2,700. Эта космическая скала размером чуть менее 500 метров потенциально может создать кратер шириной шесть километров и нанести значительный ущерб. Однако ожидается, что это катастрофическое событие не произойдет в ближайшие 159 лет, и его вероятность все еще остается неопределенной.

Комментарии профессора Битча появились после возвращения спутникового зонда НАСА «Осирис-Рекс» с миссии по сбору образца почвы с острова Бенну. Успешное извлечение 250 г почвы с астероида предоставило ученым ценные данные для анализа. Понимая состав Бенну, исследователи надеются получить представление о происхождении Вселенной.

Хотя вероятность столкновения с Землей невелика, долгосрочное планирование имеет решающее значение, чтобы быть готовым к любой потенциальной угрозе. Важно определить стратегию отклонения или даже уничтожения астероидов, подобных Бенну, если это необходимо. Изучая траекторию и гравитационное воздействие на эту космическую скалу, ученые смогут лучше понять связанные с ней риски.

Хотя такие фильмы, как «Столкновение с бездной» и «Армагеддон», популяризировали идею конца света, вызванного астероидами, важно подходить к этой теме с рациональностью и научным анализом. Хотя угроза Бенну остается маловероятной, она служит напоминанием о важности продолжающихся исследований и мониторинга околоземных объектов для обеспечения безопасности нашей планеты в будущем.

Источники: The Echo, программа Имперского колледжа Лондона «Воздействие на Землю».

Определения: Астероид – небольшой скалистый объект, вращающийся вокруг Солнца, обычно в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Гравитационные столкновения – события, при которых гравитационные силы небесных тел изменяют курс объекта, например астероида, в космосе.