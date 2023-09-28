Исследование плодовых мух проливает свет на ген, связанный с аутизмом и обрезкой синапсов

Недавнее исследование, проведенное на плодовых мушках, показало, что чрезмерная или недостаточная экспрессия гена UBE3A, который связан с аутизмом и синдромами, связанными с аутизмом, может оказывать значительное влияние на сокращение синапсов на пресинаптической стороне синапсов. Предыдущие исследования показали, что мыши и мухи с мутированным UBE3A имеют дефекты роста и функции синапсов, передающих сигналы. Синаптическая обрезка, то есть устранение слабых или ненужных связей, имеет решающее значение для функции мозга, и нарушения этого процесса связаны с аутизмом.

В течение первых 24 часов метаморфоза синапсы, передающие сигналы, удаляются в определенном классе сенсорных нейронов у плодовых мух. Однако у мух с низким уровнем UBE3A наблюдается дефицит обрезки. С другой стороны, у мух с высоким уровнем UBE3A наблюдается преждевременное устранение существующих синапсов. Исследование также показало, что UBE3A уменьшает количество синапсов, снижая уровень белка под названием TKV. TKV является рецептором костных морфогенетических белков (BMP), которые участвуют в развитии мозга. Результаты предполагают потенциальную связь между UBE3A и сигнальным путем BMP, которая наблюдалась на мышиных моделях аутизма.

Хотя исследование дает ценную информацию о роли UBE3A в обрезке синапсов у плодовых мушек, неясно, применимы ли эти результаты к людям. Белок UBE3A у мух отличается от человеческого эквивалента, и существуют видоспецифичные различия в биологии и регуляции UBE3A. Понимание роли UBE3A в синапсе имеет решающее значение для разработки потенциальных методов лечения аутизма и связанных с ним расстройств.

источники:

– Оригинальная статья: [Название исходной статьи]

– UBE3A: убиквитинпротеинлигаза E3A.

– Обрезка синапсов: устранение слабых или ненужных связей между нейронами во время развития мозга.

– Синдром Ангельмана: генетическое заболевание, характеризующееся задержкой развития, двигательными нарушениями, судорогами и часто аутизмом.

– TKV: белок толстых жилок

– Сигнальный путь BMP: сигнальный путь костного морфогенетического белка, участвующий в развитии мозга.

– Синдром Ретта: генетическое заболевание, вызывающее когнитивные и физические нарушения, включая аутизм.

– Синдром хрупкой Х-хромосомы: генетическое заболевание, вызывающее умственную отсталость и поведенческие проблемы.

– Импринтинг: биологическое явление, при котором функциональным является только аллель, унаследованная от одного родителя.