Новый метод секвенирования ДНК предлагает многообещающий подход к разведке полезных ископаемых

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) разработали революционную методику, которая использует ДНК микробов для поиска ценных минеральных отложений в почве. Этот инновационный метод, в котором используется современная технология секвенирования ДНК, может совершить революцию в разведке полезных ископаемых и может оказаться особенно полезным в поиске материалов, необходимых для производства электромобилей.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Earth and Environment, исследователи UBC продемонстрировали, как им удалось идентифицировать кимберлит, породу, известную содержанием алмазных руд, путем анализа ДНК-маркеров микробов, присутствующих в почве. Кроме того, они обнаружили, что кимберлит обладает способностью улавливать и хранить атмосферный углерод, что делает его ценным ресурсом для борьбы с изменением климата.

По словам одного из соавторов исследования, Бьянки Юлианеллы Филлипс, этот метод позволяет им «видеть сквозь почву», обнаруживая камни, металлы и минералы под поверхностью. Связав специфические микробные признаки с захороненными месторождениями полезных ископаемых, исследователи могут точно определить их присутствие. Хотя основное внимание в исследовании уделялось кимберлиту, команда также изучила потенциальное использование этого метода для поиска месторождений медно-порфировых соединений в Британской Колумбии, важнейшего минерала, используемого при производстве аккумуляторов для электромобилей.

Традиционные методы разведки полезных ископаемых, такие как геофизические исследования и бурение, могут быть дорогостоящими и отнимать много времени. Этот новый подход к секвенированию ДНК предлагает более экономичную и эффективную альтернативу, предоставляя ценную информацию еще до начала бурения. Анализируя изменения микробов, вызванные взаимодействием с рудой, исследователи могут выявить ключевые маркеры, указывающие на наличие месторождений полезных ископаемых.

Хотя это открытие имеет значительные перспективы, необходимы дальнейшие исследования для оптимизации и совершенствования метода. Юлианелла Филлипс, которая в настоящее время работает над докторской диссертацией, подчеркнула важность ответа на фундаментальные вопросы о том, как работают эти системы, чтобы максимизировать эффективность этого метода.

Эта новаторская работа, проводимая исследователями UBC, открывает новые возможности в разведке полезных ископаемых, предлагая устойчивый и эффективный подход к обнаружению ценных ресурсов под поверхностью Земли. Благодаря постоянному развитию технологий секвенирования ДНК будущее разведки полезных ископаемых может измениться за счет использования возможностей микробов.

Часто задаваемые вопросы

Что такое кимберлит?

Кимберлит – это разновидность горной породы, содержащая алмазные руды. Его часто используют как индикатор потенциальных месторождений алмазов.

Почему этот метод секвенирования ДНК важен?

Считается, что этот метод является первым применением современного секвенирования ДНК для поиска месторождений полезных ископаемых. Он предлагает экономичный и эффективный способ выявления ценных ресурсов перед началом бурения.

Как этот метод может принести пользу производству электромобилей?

Используя секвенирование ДНК для обнаружения важных минералов, таких как медь-порфир, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, этот метод может помочь упростить поиск материалов, необходимых для производства электромобилей.

Каковы преимущества использования микробов при разведке полезных ископаемых?

Микробы являются возобновляемым и обильным источником маркеров для выявления захороненных месторождений полезных ископаемых. В отличие от физических элементов, запасы микробов не ограничены, что делает их ценным инструментом в поисках ценных ресурсов.