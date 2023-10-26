Прогресс в этой области: мягкие датчики, расширяющие возможности робототехники и протезирования

Мягкий, гибкий и чрезвычайно чувствительный, новаторский мягкий датчик, разработанный совместно исследователями из Университета Британской Колумбии (UBC) и Honda, готов совершить революцию в области робототехники и протезирования. Этот инновационный датчик, нанесенный на поверхность протезов рук или роботизированных конечностей, повышает чувствительность к прикосновению и ловкость, позволяя машинам с легкостью выполнять сложные задачи. Кроме того, его текстура, напоминающая кожу, способствует более безопасному и реалистичному взаимодействию между людьми и роботами, способствуя повышению уровня доверия и сотрудничества.

Мягкий датчик, созданный в рамках новаторской докторской работы доктора Мирзы Сакиба Сарвара в области электротехники и вычислительной техники на факультете прикладных наук UBC, обладает впечатляющим набором возможностей. Ощущая различные типы сил, датчик позволяет протезам и роботизированным рукам реагировать на тактильные стимулы с исключительной точностью и утонченностью. Деликатные предметы, такие как яйца или стаканы с водой, теперь можно уверенно брать и перемещать без риска повреждения или несчастного случая.

Датчик состоит из силиконового каучука — материала, который обычно используется в кино для создания реалистичных эффектов кожи. Датчик тщательно спроектирован так, чтобы имитировать изгибы и морщины, присущие человеческой коже. Используя слабые электрические поля, подобные тем, что присутствуют в сенсорных экранах, датчик может обнаруживать объекты на расстоянии, одновременно обнаруживая силы как внутри, так и вдоль его поверхности. Эта уникальная комбинация имеет первостепенное значение для взаимодействия человека и робота, позволяя роботам безопасно и эффективно работать в непосредственной близости от людей.

Совместные усилия UBC и исследовательского института Honda Frontier Robotics позволили создать практичную и масштабируемую технологию. Простой процесс изготовления датчика обеспечивает легкое масштабирование, что позволяет покрывать большие площади поверхностей и производить большие количества. Доктор Джон Мэдден, ведущая фигура в исследовании и профессор электротехники и вычислительной техники в UBC, утверждает, что датчики и искусственный интеллект быстро превращают роботов в более способных и реалистичных существ. Тем не менее, еще есть много возможностей для роста.

Как отмечает доктор Мэдден, человеческая кожа обладает гораздо большими сенсорными способностями, чем позволяют современные технологии. Исследовательские усилия направлены на устранение этого разрыва путем дальнейшего совершенствования датчиков, позволяющих имитировать тонкости человеческого прикосновения, включая определение температуры и даже оценку ущерба. Более того, интеграция искусственного интеллекта будет играть ключевую роль, помогая роботам расставлять приоритеты и реагировать на соответствующую сенсорную информацию. Разработка передовых датчиков и развитие искусственного интеллекта должны происходить в тандеме, формируя будущее, в котором роботы будут беспрепятственно сосуществовать и сотрудничать с людьми.

FAQ

Какова цель мягкого датчика, разработанного исследователями UBC и Honda?

Мягкий датчик предназначен для повышения сенсорной чувствительности и ловкости в робототехнике и протезировании. Это позволяет машинам выполнять деликатные задачи и безопасно взаимодействовать с людьми.

Как работает мягкий датчик?

Датчик использует слабые электрические поля для обнаружения объектов, подобно сенсорным экранам, а также обладает способностью воспринимать силы внутри и вдоль своей поверхности. Эта комбинация обеспечивает точное и оперативное взаимодействие.

Какие материалы используются в конструкции датчика?

Датчик в основном состоит из силиконовой резины — универсального материала, известного своей гибкостью и сходством с человеческой кожей.

Возможно ли массовое производство мягкого датчика?

Да, датчик можно легко изготовить и масштабировать для покрытия больших площадей поверхности. Это делает возможным массовое производство и открывает двери для широкого внедрения в различных отраслях.

Как достижения в области датчиков и искусственного интеллекта могут принести пользу роботам?

Дальнейшие разработки в области датчиков и искусственного интеллекта позволят роботам воспроизводить сложность человеческого прикосновения, включая определение температуры и оценку ущерба. Этот прогресс расширит их возможности и сделает их более чуткими к окружающей среде и взаимодействию с людьми.