Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА собирается запустить свою революционную миссию «Психея» на следующей неделе, ознаменовав первую в истории миссию, посвященную изучению богатого металлами астероида и разгадке тайн каменистых небесных тел. Цель миссии - предоставить ценную информацию о формировании и составе объектов Солнечной системы.

Космический корабль «Психея» планируется запустить в четверг, 12 октября, из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Его пункт назначения — богатый металлами астероид, расположенный на расстоянии 2.2 миллиарда миль и расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Этот астероид, также называемый Психея, предоставляет ученым уникальную возможность углубиться в его геологическую историю и раскрыть его элементный состав.

Оснащенный тремя передовыми научными приборами, космический корабль «Психея» хорошо подготовлен к разгадке тайн этого загадочного астероида. Бортовой магнитометр будет искать следы древнего магнитного поля, проливая свет на раннюю историю астероида. Гамма- и нейтронный спектрометр поможет идентифицировать химические элементы, из которых состоит астероид, и даст важную информацию о его формировании. Тем временем мультиспектральный сканер получит подробную информацию о минеральном составе и топографии астероида.

Как только космический корабль прибудет к Психее, он проведет около 26 месяцев на орбите астероида, собирая огромное количество данных с помощью изображений с высоким разрешением и других измерений. Эти данные позволят ученым глубже понять историю астероида, его внутреннюю структуру и различные процессы, которые сформировали его с течением времени.

Разгадывая тайны Психеи, ученые надеются получить ценную информацию о формировании и эволюции богатых металлами астероидов в нашей Солнечной системе. Эта информация потенциально может дать представление о ранних стадиях формирования планет и пролить свет на процессы, которые сформировали скалистые объекты, которые мы видим сегодня.

Запуск миссии «Психея» знаменует собой важную веху в нашем исследовании небесных тел, открывая новые возможности знаний о формировании и составе объектов Солнечной системы.

Источник (и): Информационное агентство Синьхуа