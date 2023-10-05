В Королевском музее Тиррелла выставлен редкий череп трицератопса

Королевский палеонтологический музей Тиррелла в Драмхеллере, Канада, представил свой последний экспонат — окаменелый череп трицератопса позднего мелового периода. Череп, получивший прозвище Калли, является наиболее хорошо сохранившимся и наиболее полным черепом трицератопса, когда-либо найденным в Канаде. Окаменелости трицератопса относительно распространены в Соединенных Штатах, но редки в Канаде, что делает это открытие важным.

Доктор Калеб Браун, куратор музея по систематике и эволюции динозавров, выразил восторг по поводу нового дополнения к коллекции музея. Он упомянул, что в Королевском музее Тиррелла ранее не было оригинального черепа трицератопса.

Череп был обнаружен в 2014 году во время палеонтологических работ по смягчению последствий наводнения после наводнения 2013 года. Он был найден недалеко от Каллум-Крик, притока реки Олдман. Из-за своего размера и веса окаменелость пришлось извлекать «блоками» и доставлять по воздуху в Драмхеллер. В течение семи лет технические специалисты музея тщательно готовили окаменелость к исследованию и публичному показу.

Техник Ян Макдональд потратил 6,500 часов на обработку окаменелости, тщательно удалив 815 килограммов твердой породы, чтобы обнажить череп. Большой размер и неровная форма черепа создавали трудности в процессе лечения. Макдональд описал сложную работу, которую ему пришлось проделать над каждой неровностью, ямкой и бороздкой на окаменелости.

Череп трицератопса имеет размеры шесть футов в длину и пять футов в ширину и невероятно хрупкий. Для поддержки черепа музей заказал у кузнецов из Стратмора изготовленную на заказ металлическую арматуру.

Эта увлекательная выставка предоставляет посетителям редкую возможность оценить величие и сложность трицератопса, динозавра, который бродил по предгорьям юго-западной Альберты более 68 миллионов лет назад.

источники:

– Королевский Тиррелловский палеонтологический музей; Драмхеллер, Канада