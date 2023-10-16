Открытие двух новых пульсаров в NGC 6522

С помощью радиотелескопа MeerKAT группа астрономов сделала важное открытие в галактическом шаровом скоплении NGC 6522. Они обнаружили внутри этого скопления два новых изолированных пульсара. Пульсары — это сильно намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие лучи электромагнитного излучения. Эти астрономы сосредоточили свои наблюдения на шаровых скоплениях, поскольку эти плотные скопления звезд идеально подходят для формирования различных астрономических объектов.

Команда под руководством Федерико Аббате из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне, Германия, провела поиск новых пульсаров в NGC 6522 в рамках проектов MeerTIME и TRansients And PUlsars with MeerKAT (TRAPUM). NGC 6522 — это галактическое шаровое скопление с коллапсом ядра, расположенное примерно в 25,100 300,000 световых годах от Земли. Его масса составляет около 12 XNUMX солнечных масс, а предполагаемый возраст — XNUMX миллиардов лет, что делает его потенциально самым старым звездным скоплением в галактике Млечный Путь.

Исследователи сообщили об открытии двух новых изолированных пульсаров в NGC 6522. Они обозначили эти пульсары как PSR J1803-3002E и PSR J1803-3002F. PSR J1803-3002E — это слегка переработанный миллисекундный пульсар (MSP) с периодом вращения около 17.9 миллисекунды, обнаруженный недалеко от центра скопления. PSR J1803-3002F, с другой стороны, представляет собой медленный пульсар с периодом вращения примерно 148.1 миллисекунды, расположенный на расстоянии примерно трех радиусов ядра от центра скопления.

Команда отметила, что периоды вращения этих двух недавно обнаруженных пульсаров выше, чем у ранее известных пульсаров в NGC 6522. Они также обнаружили, что характерный возраст PSR J1803-3002F может быть меньше возраста скопления.

Кроме того, исследование показало, что один из ранее идентифицированных миллисекундных пульсаров в NGC 6522, обозначенный PSR J1803-3002C, может иметь один из самых маленьких характерных возрастов среди известных пульсаров в шаровых скоплениях - всего 132 миллиона лет.

Присутствие как медленного пульсара, так и потенциально молодого миллисекундного пульсара в NGC 6522 предполагает потенциальную связь между их формированием и эволюционной стадией скопления.

Это открытие расширяет наши знания о пульсарах в шаровых скоплениях и дает дальнейшее понимание формирования и эволюции этих плотно упакованных звездных систем.

источник: ArXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03800)