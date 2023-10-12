НАСА откладывает выходы в открытый космос из-за утечки охлаждающей жидкости на МКС

Диспетчеры полета НАСА решили отложить два выхода в открытый космос, поскольку они изучают данные, связанные с недавней утечкой охлаждающей жидкости в радиаторе на российской стороне Международной космической станции (МКС). Первый выход в открытый космос, первоначально запланированный на 12 октября, а второй выход в открытый космос, запланированный на 20 октября, будут перенесены на более поздний срок.

Утечка теплоносителя произошла 9 октября в резервном радиаторе многофункционального лабораторного модуля «Наука». Однако в НАСА заверили, что основной радиатор «Науки» по-прежнему работает нормально и обеспечивает полное охлаждение модуля, не влияя на работу экипажа и космической станции. На изображениях с внешней камеры видны только остаточные капли охлаждающей жидкости.

Резервный радиатор был доставлен на МКС в 2010 году на модуле «Рассвет» во время полета космического корабля «Шаттл» STS-132. Он предназначался для использования с модулем «Наука», который был запущен в июле 2021 года, а компонент был установлен в апреле этого года.

Роскосмос планирует поручить космонавтам сфотографировать радиатор во время следующего планового выхода в открытый космос на российском сегменте 25 октября. Цель — выявить причину утечки и определить, можно ли отремонтировать устройство в будущем. .

Решение о переносе выходов в открытый космос является мерой предосторожности, пока НАСА и Роскосмос расследуют утечку теплоносителя и обеспечивают безопасность космонавтов и целостность космической станции. Новые даты выходов в открытый космос будут объявлены после завершения процесса рассмотрения.

Источники: НАСА, Роскосмос.